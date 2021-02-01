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Тарзан рассказал, как накажет экс-любовницу и её подругу 

News.ru 33 минуты назад
Тарзан рассказал о наказании для бывшей любовницы
Фото: ТАСС
Муж Наташи Королёвой Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, рассказал о том, как будут наказаны его бывшая любовница Анастасия Шульженко и её подруга Милана Миломанова. Провинциальные красотки стали известны, благодаря скандалу с изменой, в который угодил Тарзан.
Шульженко опубликовала видео, где милуется с культуристом, после чего он чуть не расстался с женой.
Сейчас танцор написал на обеих подружек заявление, по его словам, на данный момент ведутся процессуальные действия. Об этом Тарзан рассказал в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ.

Я вас уверяю: медленно, но неотвратимо правосудие рассадит всех по своим местам. Звучат мои слова не страшно. Не страшнее того, что исполняли эти дамы, — сказал артист.

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Шоу-бизнес , Анастасия Шульженко , Наташа Королева , Сергей Глушко , НТВ
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