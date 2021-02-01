Тарзан рассказал о наказании для бывшей любовницы

Шульженко опубликовала видео, где милуется с культуристом, после чего он чуть не расстался с женой.

Сейчас танцор написал на обеих подружек заявление, по его словам, на данный момент ведутся процессуальные действия. Об этом Тарзан рассказал в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ.