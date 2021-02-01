Прах Легкоступовой похоронили на Троекуровском кладбище 

Дочь Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль похоронила прах матери на Троекуровском кладбище. Мероприятие было приурочено к юбилею певицы и прошло в узком семейном кругу.

Валентине Легкоступовой 30 декабря должно было исполниться 55 лет. Но артистка умерла 14 августа 2020 года. Тело певицы кремировали, а прах разделили на две части, сообщает Пятый канал.

Одну часть по воле артистки развеяли над Чёрным морем. Другую захоронили в столице.

Дочь певицы запретила какую-либо съёмку на похоронах и сделала всё, чтобы об этом знали как можно меньше людей. Через год на могиле Легкоступовой будет установлен памятник.

Мы ещё не думали о том, каким будет памятник, просто знаем что он будет. Конечно, хотелось бы, чтобы он отражал какую-то изюминку, которая была у нашей мамы. Возможно, будет скрипичный ключ, возможно, ягода малина, — рассказала дочь артистки.

На прошлой неделе к моменту, когда подошло время вступать в наследство, в семье Легкоступовой разразился скандал. В СМИ появилось сообщение, что родным певицы грозит уголовное дело за «надругательство над прахом».

Анэтта Бриль заявила, что прекрасно понимает, с чьей стороны идут такие информационные вбросы. По её мнению, это старается последний супруг певицы Юрий Фирсов . Он намерен получить свой процент от наследства артистки, чтобы потом якобы передать его брату Анэтты, младшему сыну Легкоступовой, хотя необходимости в этом нет.

Александра Бастрыкина. Вбросы же нужны для того, чтобы дискредитировать семью и попытаться получить не одну четвёртую, а всё наследство Легкоступовой. Дочь певицы, в свою очередь, надеется на справедливое расследование смерти матери. Дело находится под контролем главы СК

Ранее NEWS.ru сообщал, что умершая в августе 2020 года при странных обстоятельствах певица Валентина Легкоступова могла быть подвержена гипнозу со стороны своего мужа Юрия Фирсова. Об этом рассказала подруга звезды 90-х и парапсихолог Мариам Саввиди-Лазарева.