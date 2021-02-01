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Прах Легкоступовой похоронили на Троекуровском кладбище 

News.ru 1 час назад
Прах Легкоступовой похоронили на Троекуровском кладбище
Фото: РИА Новости
Дочь Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль похоронила прах матери на Троекуровском кладбище. Мероприятие было приурочено к юбилею певицы и прошло в узком семейном кругу.
Валентине Легкоступовой 30 декабря должно было исполниться 55 лет. Но артистка умерла 14 августа 2020 года. Тело певицы кремировали, а прах разделили на две части, сообщает Пятый канал.
Одну часть по воле артистки развеяли над Чёрным морем. Другую захоронили в столице.
Дочь певицы запретила какую-либо съёмку на похоронах и сделала всё, чтобы об этом знали как можно меньше людей. Через год на могиле Легкоступовой будет установлен памятник.

Мы ещё не думали о том, каким будет памятник, просто знаем что он будет. Конечно, хотелось бы, чтобы он отражал какую-то изюминку, которая была у нашей мамы. Возможно, будет скрипичный ключ, возможно, ягода малина, — рассказала дочь артистки.

На прошлой неделе к моменту, когда подошло время вступать в наследство, в семье Легкоступовой разразился скандал. В СМИ появилось сообщение, что родным певицы грозит уголовное дело за «надругательство над прахом».
Анэтта Бриль заявила, что прекрасно понимает, с чьей стороны идут такие информационные вбросы. По её мнению, это старается последний супруг певицы Юрий Фирсов. Он намерен получить свой процент от наследства артистки, чтобы потом якобы передать его брату Анэтты, младшему сыну Легкоступовой, хотя необходимости в этом нет.
Вбросы же нужны для того, чтобы дискредитировать семью и попытаться получить не одну четвёртую, а всё наследство Легкоступовой. Дочь певицы, в свою очередь, надеется на справедливое расследование смерти матери. Дело находится под контролем главы СК Александра Бастрыкина.
Ранее NEWS.ru сообщал, что умершая в августе 2020 года при странных обстоятельствах певица Валентина Легкоступова могла быть подвержена гипнозу со стороны своего мужа Юрия Фирсова. Об этом рассказала подруга звезды 90-х и парапсихолог Мариам Саввиди-Лазарева.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Александр Бастрыкин , Юрий Фирсов , СКР
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