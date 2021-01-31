Ангелина Вовк: Лановому было плохо еще год назад

«В прошлом году в Константиновском дворце Василию Лановому вручали награду. Он очень плохо себя чувствовал. Актер еле туда доехал. Во время вручения он не мог стоять. Конечно, у него очень плохо со здоровьем было», — заявила телеведущая в программе «Звезды сошлись».