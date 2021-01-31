Ангелина Вовк: Лановому было плохо еще год назад

28 января скончался советский и российский актёр театра и кино Василий Лановой. Медики не смогли спасти 87-летного актера, он поступил в больницу с коронавирусом, который дал тяжелые осложнения. Лановой мужественно сражался с заболеванием, пережил клиническую смерть, был подключен к ИВЛ и перенес операцию, но, к сожалению, недуг оказался сильнее него.
Друзья и коллеги вспоминают последние дни жизни Ланового. Многие считают, что в последнее время было заметно, что актер угасает, а болезнь лишь ускорила его смерть. После заражение COVID-19 Лановой, вероятно, недооценивал опасность. Подруга Василия Ангелина Вовк заявила, что артисту было тяжело передвигаться еще год назад.
«В прошлом году в Константиновском дворце Василию Лановому вручали награду. Он очень плохо себя чувствовал. Актер еле туда доехал. Во время вручения он не мог стоять. Конечно, у него очень плохо со здоровьем было», — заявила телеведущая в программе «Звезды сошлись».
Ангелина Вовк добавила, когда она узнала о смерти Ланового, то ее мир перевернулся. Женщина вспомнила, как они вместе гуляли во дворе и выгуливали собак. Она восхищалась им как человеком.