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Москва

Елена Степаненко скрывает перенесенную операцию 

Экспресс газета 47 минут назад
Степаненко решила не распространяться о перенесенной операции
Фото: Instagram
Юмористка была вынуждена обратиться за помощью к медикам
Бывшая спутница жизни Евгения Петросяна скрывает перенесенное хирургическое вмешательство. Выяснилось, что 67-летней звезде сделали операцию еще в 2012 году, когда у нее появились первые значительные проблемы со здоровьем.
Подробности госпитализации до сих пор держатся в секрете. Известно, что операция проходила в одной из московских клиник, а состояние Елены Григорьевны не было тяжелым.
По всей видимости, вмешательство было достаточно серьезным, поскольку врачи настояли на том, чтобы юмористка оставалась в стационаре некоторое время. На какую именно процедуру пришлось пойти Степаненко, не уточняется.
Напомним, осенью 2018 году звезда развелась с супругом, в браке с которым прожила около 30 лет. Елена Григорьевна и Евгений Ваганович расстались со скандалом и долго делили имущество в суде.
Причиной разрыва отношений стала новая любовь Петросяна. Пожилой сатирик влюбился в собственную молодую помощницу Татьяну Брухунову. Вскоре пара официально оформила отношения, а в 2020 году Татьяна подарила юмористу сына Вагана.
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Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян , Москва
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