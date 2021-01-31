Степаненко решила не распространяться о перенесенной операции

Юмористка была вынуждена обратиться за помощью к медикам

Бывшая спутница жизни Евгения Петросяна скрывает перенесенное хирургическое вмешательство. Выяснилось, что 67-летней звезде сделали операцию еще в 2012 году, когда у нее появились первые значительные проблемы со здоровьем.

Подробности госпитализации до сих пор держатся в секрете. Известно, что операция проходила в одной из московских клиник, а состояние Елены Григорьевны не было тяжелым.

По всей видимости, вмешательство было достаточно серьезным, поскольку врачи настояли на том, чтобы юмористка оставалась в стационаре некоторое время. На какую именно процедуру пришлось пойти Степаненко , не уточняется.

Напомним, осенью 2018 году звезда развелась с супругом, в браке с которым прожила около 30 лет. Елена Григорьевна и Евгений Ваганович расстались со скандалом и долго делили имущество в суде.