Калашникова готовится к свадьбе 

Анна Калашникова планирует шикарную свадьбу. Ее любимый мужчина, бизнесмен Иван Семенов, с которым она вместе уже целый год, сделал ей предложение.
«Сначала один на один сделал предложение в пустые, а потом сказал это на яхте в кругу своих самых близких друзей», — сказала Анна СтарХиту.
Сценарий будущего торжества пока будет держаться в тайне.
Пара планирует иметь много детей. У Анны уже есть 5— летний сын. По ее словам, Иван прекрасно ладит с мальчиком.
«Хочу уговорить Ваню на суррогатную маму, чтобы родить и мальчика, и девочку — братика и сестричку Данечке. Большая семья — это прекрасно. Моя мама тоже мечтала о троих детишках, но у нее только я и мой брат. Поэтому внукам она будет несказанно рада», — призналась Калашникова.
Как ранее сообщал «Рамблер», певица и актриса Анна Калашникова заявила, что таксист украл мужской портфель, который она презентовала своему молодому человеку.
Звезда пытается уладить вопрос с работодателем водителя, но готова обратиться в полицию.