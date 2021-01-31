Калашникова готовится к свадьбе 

«Сначала один на один сделал предложение в пустые, а потом сказал это на яхте в кругу своих самых близких друзей», — сказала Анна СтарХиту.

Сценарий будущего торжества пока будет держаться в тайне.

Пара планирует иметь много детей. У Анны уже есть 5— летний сын. По ее словам, Иван прекрасно ладит с мальчиком.

«Хочу уговорить Ваню на суррогатную маму, чтобы родить и мальчика, и девочку — братика и сестричку Данечке. Большая семья — это прекрасно. Моя мама тоже мечтала о троих детишках, но у нее только я и мой брат. Поэтому внукам она будет несказанно рада», — призналась Калашникова.

Как ранее сообщал «Рамблер», певица и актриса Анна Калашникова заявила, что таксист украл мужской портфель, который она презентовала своему молодому человеку.

Звезда пытается уладить вопрос с работодателем водителя, но готова обратиться в полицию.