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Фолловеры решили, что сын Петросяна на папу не похож 

Ирина Лебедева 30 минут назад
Фолловеры решили, что сын Петросяна на папу не похож
Фото: ТАСС
Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова выложила в инстаграме новый снимок их малыша.
На фото — мама с сыном смотрят друг на друга и улыбаются. Татьяна и Ваган одеты в домашние костюмы из одинаковой яркой ткани.

«Визуализируем лето!», — подписала фотографию Брухунова.

Подписчики сразу вынесли вердикт — сын на отца не похож. Зато — вылитая мама!

«Красиван! очень на Вас похож! Татьяна, Ваши ямочки Вагаше передались!», «Это же Ваша копия! Фото чудное!», «Ну, что за прелесть! профиль как под копирку».

Как ранее писал «Рамблер», друг Петросяна Леонид Натапов заявил, что юморист полгода прятал своего новорожденного сына, боясь «сглаза» бывшей жены Елены Степаненко.
На протяжении шести месяцев маленький Ваган жил в Туле с бабушкой.
Видео дня. Блогер прокатился на лыжном курорте в стрингах
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
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