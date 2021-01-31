Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Казьмина нашла врача, который обещал спасти ее лицо 

Ирина Лебедева 1 час назад
Казьмина нашла врача, который обещал спасти ее лицо
Фото: Instagram
Алиса Казьмина, экс-супруга футболиста Андрея Аршавина, серьезно больна.
Ранее она признавалась, что страдает аутоиммунным некрозом. Она уже перенесла две операции, которые не дали нужного результата.
Сейчас болезнь обострилась и не только обезображивает лицо девушки, но и реально угрожает ее жизни.
И вот Алиса вновь решила обратиться к хирургу.
Беседой с доктором Казьмина осталось довольна, о чем и написала в микроблоге, выложив снимок, где она прикрывает изуродованное лицо.

«После насыщенного дня. Где самым важным была моя встреча с доктором. С которым нам предстоит ещё долго работать вместе, сегодня я поняла, как важно довериться врачу, мужчине, профессионалу в своём деле, когда тебе сказали все получится, что все должно получиться. И фраза «надо потерпеть» уже не кажется такой трагичной. Хирург может многое — но не все. Многое зависит и от пациента», — сообщила Алиса подписчикам.

Судя по всему, врач приободрил девушку, поскольку настроена она на боевой лад.
Казьмина поблагодарила хирурга, а также — своих поклонников, которые настраивали ее бороться и убеждали, что она справится с недугом.

«Спасибо, за заботу, за то, что взялись за меня, за уверенное как все будет и тёплую обстановку в клинике. Ваш индивидуальный подход ко мне, бесстрашный и высоко профессиональный. Вечером поняла, что столько людей писало здесь и желало всего хорошего, что сегодня и не могло быть иначе. За то, какая я сейчас в душе, благодарю Вас, что без сомнения повели вперёд. Ваша А.»

Как ранее писал «Рамблер», Алиса Казьмина рассказала, что перенесла две операции на клиновидной пазухе, и ей повезло вовремя попасть на операционный стол, иначе у нее развился бы сепсис.
Она призналась, что в то время вспоминала историю певицы Юлии Началовой, которая могла бы выжить, если бы ей ампутировали ногу.
Видео дня. Блогер прокатился на лыжном курорте в стрингах
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Андрей Аршавин , Алиса Казьмина
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Танец Бритни Спирс в откровенном наряде сняли на видео
01:21
Танец Бритни Спирс в откровенном наряде сняли на видео
Шоу-бизнес
Россиянка скатилась с горы в Сочи с бокалом шампанского и попала на видео
00:12
Россиянка скатилась с горы в Сочи с бокалом шампанского и попала на видео
Общество
Водитель разозлил амурского тигра и снял его на видео
00:49
Водитель разозлил амурского тигра и снял его на видео
Общество
Опубликовано видео последствий обрыва высоковольтного кабеля на Сахалине
00:49
Опубликовано видео последствий обрыва высоковольтного кабеля на Сахалине
Происшествия
Спуск корабля «Сергей Котов» в Керчи сняли на видео
01:14
Спуск корабля «Сергей Котов» в Керчи сняли на видео
Войска
Драку бойцов ММА после боя на ринге сняли на видео
00:23
Драку бойцов ММА после боя на ринге сняли на видео
Происшествия
Крупные пауки заполонили дом женщины и попали на видео
00:44
Крупные пауки заполонили дом женщины и попали на видео
В мире
Водитель маршрутки подрался со школьником и попал на видео
00:35
Водитель маршрутки подрался со школьником и попал на видео
Происшествия
Тройное ДТП со скорой помощью попало на видео
00:34
Тройное ДТП со скорой помощью попало на видео
Происшествия
Разгон протестующих в Париже попал на видео
01:54
Разгон протестующих в Париже попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение