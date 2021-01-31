Казьмина нашла врача, который обещал спасти ее лицо 

Ранее она признавалась, что страдает аутоиммунным некрозом. Она уже перенесла две операции, которые не дали нужного результата.

Сейчас болезнь обострилась и не только обезображивает лицо девушки, но и реально угрожает ее жизни.

И вот Алиса вновь решила обратиться к хирургу.

Беседой с доктором Казьмина осталось довольна, о чем и написала в микроблоге, выложив снимок, где она прикрывает изуродованное лицо.

«После насыщенного дня. Где самым важным была моя встреча с доктором. С которым нам предстоит ещё долго работать вместе, сегодня я поняла, как важно довериться врачу, мужчине, профессионалу в своём деле, когда тебе сказали все получится, что все должно получиться. И фраза «надо потерпеть» уже не кажется такой трагичной. Хирург может многое — но не все. Многое зависит и от пациента», — сообщила Алиса подписчикам.

Судя по всему, врач приободрил девушку, поскольку настроена она на боевой лад.

Казьмина поблагодарила хирурга, а также — своих поклонников, которые настраивали ее бороться и убеждали, что она справится с недугом.

«Спасибо, за заботу, за то, что взялись за меня, за уверенное как все будет и тёплую обстановку в клинике. Ваш индивидуальный подход ко мне, бесстрашный и высоко профессиональный. Вечером поняла, что столько людей писало здесь и желало всего хорошего, что сегодня и не могло быть иначе. За то, какая я сейчас в душе, благодарю Вас, что без сомнения повели вперёд. Ваша А.»

Как ранее писал «Рамблер», Алиса Казьмина рассказала, что перенесла две операции на клиновидной пазухе, и ей повезло вовремя попасть на операционный стол, иначе у нее развился бы сепсис.