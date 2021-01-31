Эдита Пьеха попрощалась со сценой 

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Народная артистка СССР 83-летняя Эдита Пьеха в эфире программы Андрея Малахова призналась, что устала от концертной деятельности и планирует заниматься в основном семейными делами.

Так устала, что даже вокал она теперь предпочитает слушать в чужом исполнении.

По словам певицы, любовь к музыке никуда не делась, однако она перешла со сцены в зрительный зал.

«Я петь не могу, только слушать. Сама напелась», — цитирует слова Эдиты Станиславовны СтарХит.

В прошлом остались те времена, когда звезда жила буквально лишь своей профессией.

«Эту кабацкую певичку выстирать по самое декольте», — говорили про меня, хотя я никогда не носила никакое декольте. Я была не развратная артистка, а заводная», — вспоминает певица.

Сейчас Пьеха живет в своем доме в деревне Северная Самарка в Ленобласти.