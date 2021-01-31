Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Эдита Пьеха попрощалась со сценой 

Ирина Лебедева 29 минут назад
Эдита Пьеха попрощалась со сценой
Фото: РИА Новости
Народная артистка СССР 83-летняя Эдита Пьеха в эфире программы Андрея Малахова призналась, что устала от концертной деятельности и планирует заниматься в основном семейными делами.
Так устала, что даже вокал она теперь предпочитает слушать в чужом исполнении.
По словам певицы, любовь к музыке никуда не делась, однако она перешла со сцены в зрительный зал.

«Я петь не могу, только слушать. Сама напелась», — цитирует слова Эдиты Станиславовны СтарХит.

В прошлом остались те времена, когда звезда жила буквально лишь своей профессией.

«Эту кабацкую певичку выстирать по самое декольте», — говорили про меня, хотя я никогда не носила никакое декольте. Я была не развратная артистка, а заводная», — вспоминает певица.

Сейчас Пьеха живет в своем доме в деревне Северная Самарка в Ленобласти.
Как ранее писал «Рамблер», Эдита Пьеха стала в новогоднюю ночь с 1955 на 1956 год известной на весь Советский Союз. Она выступила с ансамблем Ленинградской консерватории, исполнив композицию «Красный автобус».
Видео дня. Блогер прокатился на лыжном курорте в стрингах
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Эдита Пьеха , Андрей Малахов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Танец Бритни Спирс в откровенном наряде сняли на видео
01:21
Танец Бритни Спирс в откровенном наряде сняли на видео
Шоу-бизнес
Россиянка скатилась с горы в Сочи с бокалом шампанского и попала на видео
00:12
Россиянка скатилась с горы в Сочи с бокалом шампанского и попала на видео
Общество
Крупные пауки заполонили дом женщины и попали на видео
00:44
Крупные пауки заполонили дом женщины и попали на видео
В мире
Опубликовано видео последствий обрыва высоковольтного кабеля на Сахалине
00:49
Опубликовано видео последствий обрыва высоковольтного кабеля на Сахалине
Происшествия
Драку бойцов ММА после боя на ринге сняли на видео
00:23
Драку бойцов ММА после боя на ринге сняли на видео
Происшествия
Водитель разозлил амурского тигра и снял его на видео
00:49
Водитель разозлил амурского тигра и снял его на видео
Общество
Водитель маршрутки подрался со школьником и попал на видео
00:35
Водитель маршрутки подрался со школьником и попал на видео
Происшествия
Тройное ДТП со скорой помощью попало на видео
00:34
Тройное ДТП со скорой помощью попало на видео
Происшествия
Разгон протестующих в Париже попал на видео
01:54
Разгон протестующих в Париже попал на видео
Происшествия
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
01:05
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение