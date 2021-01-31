Казахстанская «королева красоты» устроилась на работу посудомойкой

Серьезные испытания приготовила жизнь юной красавице из Казахстана.
Гульнур Нуртаза завоевала титул «Мисс Кызылорды», принимала участие в конкурсе красоты «Мисс Казахстан».
Но случилось так, что девушка в 19 лет осталась сиротой без средств к существованию.
И тут, как пишут местные СМИ, ее красота и известность сыграли с ней дурную шутку.
Гульнур пыталась найти офисную работу, но руководители мужского пола начинали делать ей непристойные предложения, а начальники-женщины воспринимали юную красотку как конкурентку.
В итоге ей пришлось устроиться в кафе на подсобные работы, чтобы выжить.
В инстаграме местного новостного издания развернулись баталии.
Большинство фолловеров поддерживают девушку за сильный характер и стремление жить честно.
«Она не ворует, жизнь никому не портит. У неё один за другим родные ушли. Работает руки не опустила. Со временем отойдёт, сможет найти своё дело, по душе. Зачем сравнивается с другими людьми. Ей всего 19. Она ещё молода. У неё все впереди. Думаю, другие работники кухни ее узнали, наверное, они не очень — то и красивые, и давай потешаться, что— то вроде и толку с твоей красоты».
Но есть и такие которые сочли, что она таким образом пиарится.
«А что зазорного в том, что она моет посуду? Чем она лучше других девушек? Или она умнее тех, кто не мисс?», «Так началась история Золушки… кандидаты на роль „прынца“ ваш выход».
Как ранее писал «Рамблер», бывшая супруга малайзийского султана Мухаммада V победительница конкурса «Мисс Москва» Оксана Воеводина призвала девушек не выходить замуж за королей.