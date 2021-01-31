Казахстанская «королева красоты» устроилась на работу посудомойкой

Серьезные испытания приготовила жизнь юной красавице из Казахстана

Гульнур Нуртаза завоевала титул «Мисс Кызылорды», принимала участие в конкурсе красоты «Мисс Казахстан».

Но случилось так, что девушка в 19 лет осталась сиротой без средств к существованию.

И тут, как пишут местные СМИ, ее красота и известность сыграли с ней дурную шутку.

Гульнур пыталась найти офисную работу, но руководители мужского пола начинали делать ей непристойные предложения, а начальники-женщины воспринимали юную красотку как конкурентку.

В итоге ей пришлось устроиться в кафе на подсобные работы, чтобы выжить.

В инстаграме местного новостного издания развернулись баталии.

Большинство фолловеров поддерживают девушку за сильный характер и стремление жить честно.

«Она не ворует, жизнь никому не портит. У неё один за другим родные ушли. Работает руки не опустила. Со временем отойдёт, сможет найти своё дело, по душе. Зачем сравнивается с другими людьми. Ей всего 19. Она ещё молода. У неё все впереди. Думаю, другие работники кухни ее узнали, наверное, они не очень — то и красивые, и давай потешаться, что— то вроде и толку с твоей красоты».

Но есть и такие которые сочли, что она таким образом пиарится.