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В Америке убит двоюродный брат Бейонсе 

Ирина Лебедева 13 минут назад
В Америке убит двоюродный брат Бейонсе
Фото: Instagram
В прессе США прошла информация, что погиб Мартелл Деруэн, двоюродный брат певицы Бейонсе. Он так же был музыкантом, исполнял рэп, — рассказывает Govoritmoskva.ru.
Деруэн несколько дней не выходил на связь, родные и друзья подняли тревогу.
Полиция обнаружила тело молодого человека в его квартире в Сан-Антонио. Мартелла застрелили.
Полиция уже получила ордер на арест некой Саши Скар, но никакие подробности более не разглашаются.
Друзья и близкие покойного говорят, что в быту он был скромным и тихим человеком.
Брат знаменитой певицы никогда не пользовался ее именем и сделал успешную рэп-карьеру под своим сценическим псевдонимом Kardone.
Жена Деруэна рассказала, что он занимался благотворительностью и был заботливым супругом.
Как ранее писал «Рамблер», певица Бейонсе замужем за популярным рэпером Jay-Z, с которым не раз выступала вместе. У пары трое детей. Старшую дочь Блю звездная мама
уже ввела в мир шоу-бизнеса.
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Шоу-бизнес , Происшествия
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