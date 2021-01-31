Максим Галкин рассказал о совместной поездке с Лановым в Чечню

Как оказалось, они давно знакомы, и даже когда-то вместе выступали.

Галкин выложил в инстаграме фотографию 2000 года, сделанную в Чечне в солдатской палатке.

«Я познакомился с ним 20 лет назад. Мы вместе летали в Чечню выступать перед нашими солдатами. За те четыре дня, что мы провели во время Второй Чеченской войны, меня затронуло многое. И сам ужас войны, и разрушенный Грозный, и пронизывающий январский холод (корпуса, где мы жили, в разгромленном аэропорту Северный, не отапливались, а на улице было −10 и невероятно влажно), и те жёсткие условия, в которых были раненые, перед которыми мы выступали, но меня поразил и Василий Семёнович», — написал Максим.

Галкин был поражен, насколько Лановой мужественно и ответственно держался.

Эти выступления были, конечно, бесплатными, и 67-летний актер вполне мог бы не лететь в зону риска, а прилетев, хотя бы ограничиться одном основным концертом.

Но он ни в чем не отставал от более молодых своих коллег.

«Он, как и мы, ходил от палатки к палатке допоздна, согревая простых солдат своей улыбкой, своим задором, и поддерживал меня во время моих стендапов, смеясь вместе со всеми, как это видно на этом фото (Лановой второй слева, в глубине за Володей Березиным), а потом полетел вместе с нами на боевом вертолёте в Ханкалу и выступал и там».

Галкин потом не раз пересекался по концертной деятельности с Лановым, но эта первая встреча запомнилась ему на всю жизнь.