Максим Галкин рассказал о совместной поездке с Лановым в Чечню

«Я познакомился с ним 20 лет назад. Мы вместе летали в Чечню выступать перед нашими солдатами. За те четыре дня, что мы провели во время Второй Чеченской войны, меня затронуло многое. И сам ужас войны, и разрушенный Грозный, и пронизывающий январский холод (корпуса, где мы жили, в разгромленном аэропорту Северный, не отапливались, а на улице было −10 и невероятно влажно), и те жёсткие условия, в которых были раненые, перед которыми мы выступали, но меня поразил и Василий Семёнович», — написал Максим.
«Он, как и мы, ходил от палатки к палатке допоздна, согревая простых солдат своей улыбкой, своим задором, и поддерживал меня во время моих стендапов, смеясь вместе со всеми, как это видно на этом фото (Лановой второй слева, в глубине за Володей Березиным), а потом полетел вместе с нами на боевом вертолёте в Ханкалу и выступал и там».
«Потом мы не раз встречались уже в столичных тепличных условиях, но это первое впечатление осталось со мной навсегда. Это был невероятный цельный Человек. Буду помнить Вас, Василий Семёнович».