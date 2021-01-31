Врач о смерти Началовой: «идиотская цепь случайностей» 

Два года не дожила до своего 40-летия певица Юлия Началова . Она скончалась 16 марта 2019 года.

К преждевременному уходу из жизни красивую, молодую полную жизненной энергии, личных и творческих планов девушку привела цепь случайностей.

Лечащий врач артистки Василий Шуров рассказал журналистам «Московского комсомольца», что Юлю в итоге погубило заражение крови (сепсис), которого могло бы не быть, если бы вовремя убрали источник воспаления.

"Юлия из-за подагры привыкла терпеть боли. Перетерпела в итоге гангрену до стадии "всасывания" в кровь, вот и все. Просто идиотская цепь случайностей. Юлия, пока была в сознании, не давала согласие на ампутацию стопы. А когда специалисты все же провели операцию, Юлия к тому моменту уже находилась без сознания — было поздно. Начался сепсис".

Началась трагическая история с мелочи — небольшой ранки на ступне.

Началова пыталась справиться сама, потом обратилась к частному доктору, но становилось лишь хуже. Ее госпитализировали.

Участок некроза нужно было убрать хирургическим путем еще тогда, когда речь шла об одном пальце на ноге. Но певица надеялась, что организм справится с болезнью…

«Это была девочка, которая хотела ходить только на каблучках. Как иначе?! Конечно, у Юлии в голове не укладывалось, что она будет как киборг», — рассказал Шуров.

Как ранее писал «Рамблер», в 2007 году Началова сделала пластическую операцию по изменению формы груди в Лос-Анджелесе.

После этого у нее развился сепсис, и ее прооперировали вновь. Также певица страдала анорексией. Та вызвала у нее диабет, а позже — диабетическую гангрену.