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Егор Крид станет наставником в «Голосе» 

Lenta.ru и ещё 10 31 января 2021
Егор Крид станет наставником в «Голосе»
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»
Музыкант Егор Крид станет наставником в новом сезоне шоу «Голос. Дети». В сообщении Первого канала, поступившем в редакцию «Ленты.ру», отмечается, что в состав наставников нового сезона вместе с Кридом войдут Светлана Лобода и Василий Вакуленко (Баста).

«На протяжении последних лет велись переговоры по поводу моего участия в проекте "Голос. Дети" в качестве музыкального наставника, но различные обстоятельства не давали этому случиться. И вот момент настал», — приводит слова Крида телеканал.

«Голос. Дети» — версия вокального телепроекта «Голос», адаптация нидерландского формата The Voice Kids. Как и во взрослой версии шоу, участники детского конкурса соревнуются в вокальных талантах, проходя несколько этапов: слепые прослушивания, поединки, песня на вылет и финал.
В 2019 году на детском «Голосе» разгорелся скандал. Зрители усомнились в итогах голосования в финале восьмого сезона телешоу, по результатам которого победила дочь Алсу Микелла Абрамова. Компания Group-IB обнаружила накрутки голосов зрителей в пользу Абрамовой. В результате Первый канал аннулировал итоги конкурса и объявил победителями всех участников восьмого сезона. После этой истории телеканал изменил систему голосования проекте.
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Шоу-бизнес , Новости регионов , Баста , Крид , Светлана Лобода , Lenta.ru , Москва , Великобритания
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