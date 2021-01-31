Врач рассказал о причинах смерти Юлии Началовой

Певица Юлия Началова до последнего отказывалась от операции на ноге, пораженной гангреной, что в результате привело к ее смерти, был об этом в беседе с mk.ru рассказал Василий Шуров, который был лечащим врачом артистки.

Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Как сообщил отец певицы, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная воспалительным процессом. По словам представителя артистки Анны Исаевой, причиной смерти стал сепсис. Сегодня, 31 января, ей могло бы исполниться 40 лет.

"Юлия из-за подагры привыкла терпеть боли. Перетерпела в итоге гангрену до стадии "всасывания" в кровь, вот и все. Просто идиотская цепь случайностей. Юлия, пока была в сознании, не давала согласие на ампутацию стопы. А когда специалисты все же провели операцию, Юлия к тому моменту уже находилась без сознания — было поздно. Начался сепсис", — рассказал Шуров.

Он отметил, что все началось с ранки на пальце ноги. По словам медика, необходимо было убрать участок некроза. Однако убедить певицу в том, что промедление смертельно опасно, не удалось. "Это была девочка, которая хотела ходить только на каблучках. Как иначе?! Конечно, у Юлии в голове не укладывалось, что она будет как киборг", — заявил врач.

Он добавил, что певица, несмотря на рану на ноге, долго лечилась дома.