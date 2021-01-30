Экс-солистка «Мобильных блондинок» пострадала в драке 

Российская певица получила черепно-мозговую травму, ввязавшись в драку девушек из-за молодого человека.

Инцидент произошел в столичном ночном клубе Secret Room. Пострадала экс-солистка группы «Мобильные блондинки» Светлана Степановская, сообщает РЕН ТВ

Певица вступилась за подругу и пострадала в драке. Она получила черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и ссадины на лице. От госпитализации Степановская отказалась.

Сообщается, что Степановская и ее подруга пострадали из-за солиста группы Hammali & Navai Наваи Бакирова. Он пришел в клуб с ревнивой подругой. Всю ночь к певцу подходили другие девушки, что не понравилось спутнице Бакирова. В какой-то момент она разозлилась набросилась на подругу Степановской.

Охрана выпроводила драчуний на улицу, но стычка продолжилась возле заведения. Вскоре артистке вызвали скорую помощь. Ревнивая подруга Бакирова скрылась с места происшествия.