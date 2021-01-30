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Экс-солистка «Мобильных блондинок» пострадала в драке 

Майк Габриелян 7 минут назад
Экс-солистка «Мобильных блондинок» пострадала в драке
Фото: Instagram
Российская певица получила черепно-мозговую травму, ввязавшись в драку девушек из-за молодого человека.
Инцидент произошел в столичном ночном клубе Secret Room. Пострадала экс-солистка группы «Мобильные блондинки» Светлана Степановская, сообщает РЕН ТВ.
Певица вступилась за подругу и пострадала в драке. Она получила черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и ссадины на лице. От госпитализации Степановская отказалась.
Сообщается, что Степановская и ее подруга пострадали из-за солиста группы Hammali & Navai Наваи Бакирова. Он пришел в клуб с ревнивой подругой. Всю ночь к певцу подходили другие девушки, что не понравилось спутнице Бакирова. В какой-то момент она разозлилась набросилась на подругу Степановской.
Охрана выпроводила драчуний на улицу, но стычка продолжилась возле заведения. Вскоре артистке вызвали скорую помощь. Ревнивая подруга Бакирова скрылась с места происшествия.
Ранее «Рамблер» сообщал, что не желавший делить девушку с другими мужчинами кемеровчанин зарезал возлюбленную.
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Шоу-бизнес , РЕН ТВ
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