Рудковская узнала имя автора статьи о диагнозе ее сына 

Яна Рудковская продолжает борьбу за наказание обидчиков ее с Евгением Плющенко сына.
Некоторое время назад в СМИ прошла информация, что у ребенка психическое заболевание.
Рудковская пообещала, что найдет и покарает клеветников.
За прошедшее время был подан иск в суд против изданий, опубликовавших тексты о Саше Плющенко, и выявлен их автор.
Как пишет Яна, когда она раскроет тайну личности клеветника, все будут в шоке.
«Мы добились возбуждения уголовного дела … наш ребёнок прошёл все медицинские экспертизы, чтобы ни одна мразь не могла написать гадость о здоровье нашего сына!
Благодаря следствию мы узнали автора статьи (когда узнаете вы — у многих будет шок)! Мы с супругом очень хотим очной ставки с «автором», как и следствие, но «автор» очень боится с нами встречаться!
Так вот, в рамках судебного процесса это все равно произойдёт, более того, я буду ходатайствовать, чтобы этот процесс был открытый, и все видели лицо этого человека! Также я надеюсь узнать заказчика этой статьи! И вывести всю эту «шайку -лейку» на чистую воду!», — написала Яна в микроблоге.
Как сообщал «Рамблер», продюсер Яна Рудковская будет добиваться реального лишения свободы для лиц, которые «оклеветали» ее сына Сашу.