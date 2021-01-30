Рудковская узнала имя автора статьи о диагнозе ее сына 

Некоторое время назад в СМИ прошла информация, что у ребенка психическое заболевание.

Рудковская пообещала, что найдет и покарает клеветников.

За прошедшее время был подан иск в суд против изданий, опубликовавших тексты о Саше Плющенко, и выявлен их автор.

Как пишет Яна, когда она раскроет тайну личности клеветника, все будут в шоке.

«Мы добились возбуждения уголовного дела … наш ребёнок прошёл все медицинские экспертизы, чтобы ни одна мразь не могла написать гадость о здоровье нашего сына!

Благодаря следствию мы узнали автора статьи (когда узнаете вы — у многих будет шок)! Мы с супругом очень хотим очной ставки с «автором», как и следствие, но «автор» очень боится с нами встречаться!