Борисова напророчила Белорусских «страшный конец» 

Белорусского рэпера Тимофея Морозова (Тима Белорусских) арестовали за наркотики.

И, хотя и сам певец и его супруга заявляли, что это фейковая новость, но стало известно, что уже возбуждено уголовное дело.

Телеведущая Дана Борисова жестко высказалась по этому поводу.

«Не знаю, на что рассчитывают люди, ведь понятно, к чему это приведёт. Конец будет страшный», — приводит ее слова РЕН ТВ.

Дана отметила, что сама с огромным трудом избавилась от наркозависимости, и что историй, когда талантливые люди гибнут от наркотиков, в шоу-бизнесе много, а вот таких, как у нее — с хорошим итогом — крайне мало.

Пока поклонники сопереживали балерине, Дана Борисова призналась, что не смогла отнестись к новости серьезно и даже высмеяла артистку перед репортерами.