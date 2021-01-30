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Борисова напророчила Белорусских «страшный конец» 

Ирина Лебедева 44 минуты назад
Борисова напророчила Белорусских «страшный конец»
Фото: Instagram
Белорусского рэпера Тимофея Морозова (Тима Белорусских) арестовали за наркотики.
И, хотя и сам певец и его супруга заявляли, что это фейковая новость, но стало известно, что уже возбуждено уголовное дело.
Телеведущая Дана Борисова жестко высказалась по этому поводу.

«Не знаю, на что рассчитывают люди, ведь понятно, к чему это приведёт. Конец будет страшный», — приводит ее слова РЕН ТВ.

Дана отметила, что сама с огромным трудом избавилась от наркозависимости, и что историй, когда талантливые люди гибнут от наркотиков, в шоу-бизнесе много, а вот таких, как у нее — с хорошим итогом — крайне мало.
Как ранее писал «Рамблер», недавно Анастасия Волочкова сообщила, что рассталась со своим тайным возлюбленным.
Пока поклонники сопереживали балерине, Дана Борисова призналась, что не смогла отнестись к новости серьезно и даже высмеяла артистку перед репортерами.
Видео дня. Муж облил жену бензином и пытался поджечь
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Дана Борисова , РЕН ТВ
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