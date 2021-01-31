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« У многих будет шок»: Рудковская раскрыла детали дела из-за статьи о психическом расстройстве сына 

Вечерняя Москва и ещё 3 6 часов назад
Рудковская раскрыла детали суда из-за статьи о психическом расстройстве сына
Фото: Lenta.ru
Продюсер Яна Рудковская на своей странице в соцсети Instagram рассказала о деталях судебного процесса в отношении издания StarHit по делу о клевете из-за материала о психическом расстройстве ее сына Александра Плющенко.
Рудковская посетовала, что здоровому мальчику пришлось пройти судебно-психиатрическую экспертизу, но отметила, что это того стоило, так как ей удалось добиться возбуждения уголовного дела в отношении издания.
— Благодаря следствию мы узнали автора статьи (когда узнаете вы, у многих будет шок)! Мы с супругом очень хотим очной ставки с автором, как и следствие, но автор очень боится с нами встречаться! Так вот, в рамках судебного процесса это все равно произойдет. Более того, я буду ходатайствовать, чтобы этот процесс был открытый, и все видели лицо этого человека! — написала продюсер.
Также она добавила, что будет бороться вместе с адвокатом Александром Добровинским и его командой за принятие закона о запрете любых публикаций о несовершеннолетних в Сети без разрешения их родителей или опекунов.
Напомним, статья о Саше Плющенко появилась в издании StarHit в мае 2020 года. В ней сообщалось, что у наследника Рудковской и Плющенко якобы синдром Аспергера. Портал ссылался на анонимный Telegram-канал «НеМалахов».
Родители ребенка назвали данный материал ложным. Позже Рудковская заявила, что из-за статьи ее сын получил психотравму, из-за которой отказывался есть и ходить на тренировки. В связи с этим продюсер подала в суд на журналистов указанного издания.
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Шоу-бизнес , Громкие уголовные дела , Александр Добровинский , Яна Рудковская , Александр Плющенко
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