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Москва

Предложения вести «Дом-2» поступали Хабенскому в туалете 

Ирина Лебедева 1 час назад
Предложения вести «Дом-2» поступали Хабенскому в туалете
Фото: РИА Новости
Российский актер Константин Хабенский рассказал, что его дважды уговаривали вести шоу «Дом-2».
Ему звонил Валерий Комиссаров, основатель телестройки. Соблазнял гонорарами. Но Константин отказался.

«Что поразительно, а это были звонки в год разницей, оба раза он застал меня в одном месте. Я оказывался в туалете. Мне было предложение временно заменить Ксению Собчак. Там сразу же была озвучена сумма. В первые 20 минут я мысленно потратил все деньги, которые мне предложили, и уже свободно и легко ждал, когда мне перезвонят, и я скажу: «А знаете, нет». Во второй раз произошло то же самое. Но эти деньги я уже потратил мысленно за пять минут», — приводит слова актера 5 Канал.

Как ранее сообщал «Рамблер», стало известно, кто, по мнению россиян, стал лучшим актером отечественного и зарубежного кинематографа за последнее десятилетие.
Среди актеров были номинированы Константин Хабенский и Александр Петров. За них проголосовали порядка 10% всех опрошенных.
Вторую строчку топа занимает Даниил Козловский и Сергей Безруков — по 7%, а третью — Владимир Машков с 6% опрошенных.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Владимир Машков , Валерий Комиссаров , Ксения Собчак , Александр Петров , Константин Хабенский
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