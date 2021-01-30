Предложения вести «Дом-2» поступали Хабенскому в туалете 

«Что поразительно, а это были звонки в год разницей, оба раза он застал меня в одном месте. Я оказывался в туалете. Мне было предложение временно заменить Ксению Собчак. Там сразу же была озвучена сумма. В первые 20 минут я мысленно потратил все деньги, которые мне предложили, и уже свободно и легко ждал, когда мне перезвонят, и я скажу: «А знаете, нет». Во второй раз произошло то же самое. Но эти деньги я уже потратил мысленно за пять минут», — приводит слова актера 5 Канал.