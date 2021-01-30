Виторган показал обнаженную Нинидзе 

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Девушка раздета до пояса, она стоит спиной к камере. Между лопаток — довольно большого размера татуировка — стилизованный цветок лотоса

«Завтра будет пост о том, что у нас называют политикой. Нервных просьба удалиться. А сегодня о красоте», — написал он в микроблоге.

Фолловеры похвалили нестандартную красоту актрисы, а также не забыли и самого автора поста.

Ему тоже досталось немало добрых слов — за любящее сердце.

«Красота спасёт этот безумный мир!», «Очень красивая и невероятно нежная», «Как приятно видеть любящих друг друга людей», «Столько любви и нежности в снимке. Красота в глазах смотрящего. Очень красиво».