Виторган показал обнаженную Нинидзе 

Максим Виторган в инстаграме выложил снимок Нино Нинидзе.
Девушка раздета до пояса, она стоит спиной к камере. Между лопаток — довольно большого размера татуировка — стилизованный цветок лотоса
«Завтра будет пост о том, что у нас называют политикой. Нервных просьба удалиться. А сегодня о красоте», — написал он в микроблоге.
Фолловеры похвалили нестандартную красоту актрисы, а также не забыли и самого автора поста.
Ему тоже досталось немало добрых слов — за любящее сердце.
«Красота спасёт этот безумный мир!», «Очень красивая и невероятно нежная», «Как приятно видеть любящих друг друга людей», «Столько любви и нежности в снимке. Красота в глазах смотрящего. Очень красиво».
Как ранее сообщал «Рамблер», известный актер и режиссер Максим Виторган — многодетный отец.
У него есть взрослые дочь и сын от первой жены, а также четырехлетний сын Платон от телеведущей Ксении Собчак.