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Москва

Попавший в ДТП Сумишевский просит молиться за его жену 

Ирина Лебедева 1 час назад
Попавший в ДТП Сумишевский просит молиться за его жену
Фото: ВКонтакте
Ярослав Сумишевский, попавший вчера в страшное ДТП по пути на собственный концерт, вышел на связь с подписчиками.
Смертельная авария произошла на трассе Красноярского края.
Глава регионального Союза десантников Александр Гуляков был организатором мероприятия и сам сел за рубль, чтобы привезти певца на выступление.
Гуляков погиб в ДТП, Сумишевского с супругой увезли в больницу. У молодой женщины тяжелые травмы.

«Большое всем спасибо за поддержку. Со мной все хорошо, отделался сотрясением. Давайте молиться за мою Натулечку, она сейчас в крайне тяжелом состоянии, в коме», — написал певец на свой страничке Вконтакте.

Как ранее писал «Рамблер», среди выпускников Сахалинского колледжа искусств есть знаменитости.
Например, участник шоу «Три аккорда» на Первом канале Ярослав Сумишевский в начале 2000­-х годов окончил отделение хорового дирижирования.
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