Попавший в ДТП Сумишевский просит молиться за его жену 

Ярослав Сумишевский, попавший вчера в страшное ДТП по пути на собственный концерт, вышел на связь с подписчиками.

Смертельная авария произошла на трассе Красноярского края

Глава регионального Союза десантников Александр Гуляков был организатором мероприятия и сам сел за рубль, чтобы привезти певца на выступление.

Гуляков погиб в ДТП, Сумишевского с супругой увезли в больницу. У молодой женщины тяжелые травмы.

«Большое всем спасибо за поддержку. Со мной все хорошо, отделался сотрясением. Давайте молиться за мою Натулечку, она сейчас в крайне тяжелом состоянии, в коме», — написал певец на свой страничке Вконтакте.

Как ранее писал «Рамблер», среди выпускников Сахалинского колледжа искусств есть знаменитости.

Например, участник шоу «Три аккорда» на Первом канале Ярослав Сумишевский в начале 2000­-х годов окончил отделение хорового дирижирования.