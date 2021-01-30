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Москва

Перемены во внешности Мартиросяна напугали поклонников 

Ирина Лебедева 44 минуты назад
Перемены во внешности Мартиросяна напугали поклонников
Фото: РИА Новости
Гарик Мартиросян в последнее время сильно изменился внешне. 46-летний шоумен еще в прошлом году внезапно побрил голову.
Тогда Гарик отшучивался, назвав лысину «летней прической».
Однако не за горами уже следующее лето, а прическа «под ноль» остается неизменной. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».
Поклонники юмориста уже тогда забеспокоились — нет ли у Мартиросяна проблем со здоровьем?
Сейчас же все увидели, что юморист сильно прибавил в весе.
Гостям вечеринки, посвященной дню рождения Ольги Бузовой, куда Гарик пришел вместе с супругой Жанной, показалось, что у него болезненный вид.
Сам резидент Comedy Club по теме своего здоровья не высказывается.
Как ранее писал «Рамблер», телеведущая Ксения Собчак заметила, что комик Гарик Мартиросян попытался уклониться от рекламы «Азерчая» в эфире шоу «Маска» на НТВ, где он был одним из членов жюри. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Сложившуюся на шоу «Маска» ситуацию Собчак назвала казусной. По ее словам, «Азерчай» был генеральным спонсором передачи.
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Шоу-бизнес , Гарик Мартиросян , Ксения Собчак , Комсомольская правда , НТВ
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