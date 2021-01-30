Перемены во внешности Мартиросяна напугали поклонников 

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Гарик Мартиросян в последнее время сильно изменился внешне. 46-летний шоумен еще в прошлом году внезапно побрил голову.

Тогда Гарик отшучивался, назвав лысину «летней прической».

Однако не за горами уже следующее лето, а прическа «под ноль» остается неизменной. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».

Поклонники юмориста уже тогда забеспокоились — нет ли у Мартиросяна проблем со здоровьем?

Сейчас же все увидели, что юморист сильно прибавил в весе.

Гостям вечеринки, посвященной дню рождения Ольги Бузовой, куда Гарик пришел вместе с супругой Жанной, показалось, что у него болезненный вид.

Сам резидент Comedy Club по теме своего здоровья не высказывается.

Как ранее писал «Рамблер», телеведущая Ксения Собчак заметила, что комик Гарик Мартиросян попытался уклониться от рекламы «Азерчая» в эфире шоу «Маска» на НТВ, где он был одним из членов жюри. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Сложившуюся на шоу «Маска» ситуацию Собчак назвала казусной. По ее словам, «Азерчай» был генеральным спонсором передачи.