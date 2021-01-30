Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

«Сильная женщина плачет у окна»: Бузова рассказала Урганту о расставании с Манукяном 

Teleprogramma.pro 26 минут назад
Бузова рассказала Урганту о расставании с Манукяном
Фото: Instagram
Поющая телеведущая Ольга Бузова недавно отпраздновала свое 35-летие. Девушка организовала по этому случаю грандиозное пиршество с приглашением звезд шоу-бизнеса, деликатесами и трехметровым тортом. К тому же, виновница торжества сменила четыре экстравагантных наряда, что не осталось незамеченным в Сети.
О том, как прошел ее юбилей, девушка рассказала Ивану Урганту в его вечернем шоу на Первом канале. Помимо дня рождения, ведущего чрезвычайно интересовала и тема личной жизни — ведь Бузова незадолго до праздника рассталась с бойфрендом Давидом Манукяном. И Ургант попросил ее рассказать поподробнее, как она приняла «такое роковое решение — расстаться навсегда».

«Не готова об этом говорить, — с дрожью в голосе ответила Бузова.

И решила лучше спеть фрагмент из песни Пугачевой: «Крикну, а в ответ тишина. Снова я останусь одна. Сильная женщина плачет у окна».

«Я понял, ты сильная женщина, ты легко это переживаешь. А ему Бог судья, да? Так же ты говоришь, когда пишешь проклятия?», — подметил Ургант. Ольга Бузова и Иван Ургант.

Напомним, роман Бузовой и тиктокера Давида Манукяна длился больше года. Пара демонстрировала счастливые отношения и настоящую идиллию. Однако, объявив о разрыве, певица обвинила бывшего в «страшных вещах».
Видео дня. Что происходит между Бузовой и Манукяном
Teleprogramma.pro: последние новости
«Просто днище»: Бородина высказалась о фильме про Началову и переписке певицы накануне смерти «Просто днище»: Бородина высказалась о фильме про Началову и переписке певицы накануне смерти «Из неопубликованных ранее»: Корикова поделилась фото в образе, созданном ныне покойным стилистом Шевчуком «Из неопубликованных ранее»: Корикова поделилась фото в образе, созданном ныне покойным стилистом Шевчуком Василий Лановой с женой долгие годы заботились о своей тайной внучке из Архангельска Василий Лановой с женой долгие годы заботились о своей тайной внучке из Архангельска
Комментарии
Шоу-бизнес , Иван Ургант , Давид Манукян , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
01:08
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
01:45
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
В мире
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
00:13
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
Происшествия
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
00:34
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
Происшествия
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
01:10
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
Происшествия Криминал
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
00:36
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
Общество
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
01:40
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
Общество Азия
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
00:12
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
Общество
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
01:31
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
Происшествия Криминал
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
02:37
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение