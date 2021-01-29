Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Вдова Грачевского грозила мужу разводом перед госпитализацией 

Елена Прошина 57 минут назад
Вдова Грачевского грозила мужу разводом перед госпитализацией
Фото: ТАСС
Борис Грачевский халатно относился к своему лечению. Об этом в эфире программы «Пусть говорят» заявила его вдова Екатерина Белоцерковская. Чтобы заставить основателя киножурнала «Ералаш» заняться собственным здоровьем, ей пришлось ругаться с супругом и даже грозить ему разводом.
Белоцерковская уверяет, что во время домашнего лечения она несколько дней убеждала мужа сделать КТ лёгких. Он всякий раз отказывался или уходил от разговора, а ему в это время становилось все хуже. Женщина в итоге пошла на крайние меры: она заявила, что уйдет от него, если он не отправится на обследование. Угроза сработала.

«Я села и сказала — если не сделаешь КТ, меня здесь не будет завтра. Только тогда поехал», — рассказала Белоцерковская.

КТ показало поражение легких на уровне 75%. Новость шокировала режиссера, его срочно госпитализировали. Однако, оказавшись в больничной палате в кислородной маске, Грачевский приободрился и начал раздавать интервью, чем вызвал очередной гнев со стороны супруги. Она пыталась убедить режиссера не тратить кислород и поберечь себя. На ссоры с супругом у Белоцерковской ушло два дня.
Как сообщал «Рамблер», Бориса Грачевского, зараженного коронавирусом, госпитализировали в конце декабря. Его состояние в больнице начало постепенно ухудшаться. 9 января врачи ввели его в состояние медикаментозной комы, подключили к аппарату ИВЛ. 11 января Грачевский пришел в себя. По первым признакам он пошел на поправку, даже сумел пообщаться с врачами жестами. Спустя пару дней его состояние резко ухудшилось, его пришлось перевезти в другую реанимацию, где установлен аппарат ЭКМО, который позволяет насыщать кислородом организм через кровь. 14 января сердце бессменного руководителя детского киножурнала «Ералаш» остановилось.
Видео дня. Что происходит между Бузовой и Манукяном
Комментарии
Шоу-бизнес , Екатерина Белоцерковская , Борис Грачевский
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
01:08
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
01:45
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
В мире
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
00:13
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
Происшествия
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
00:34
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
Происшествия
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
01:10
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
Происшествия Криминал
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
00:36
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
Общество
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
01:40
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
Общество Азия
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
00:12
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
Общество
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
01:31
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
Происшествия Криминал
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
02:37
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение