Вдова Грачевского грозила мужу разводом перед госпитализацией 

Борис Грачевский халатно относился к своему лечению. Об этом в эфире программы «Пусть говорят» заявила его вдова Екатерина Белоцерковская . Чтобы заставить основателя киножурнала «Ералаш» заняться собственным здоровьем, ей пришлось ругаться с супругом и даже грозить ему разводом.

Белоцерковская уверяет, что во время домашнего лечения она несколько дней убеждала мужа сделать КТ лёгких. Он всякий раз отказывался или уходил от разговора, а ему в это время становилось все хуже. Женщина в итоге пошла на крайние меры: она заявила, что уйдет от него, если он не отправится на обследование. Угроза сработала.

«Я села и сказала — если не сделаешь КТ, меня здесь не будет завтра. Только тогда поехал», — рассказала Белоцерковская.

КТ показало поражение легких на уровне 75%. Новость шокировала режиссера, его срочно госпитализировали. Однако, оказавшись в больничной палате в кислородной маске, Грачевский приободрился и начал раздавать интервью, чем вызвал очередной гнев со стороны супруги. Она пыталась убедить режиссера не тратить кислород и поберечь себя. На ссоры с супругом у Белоцерковской ушло два дня.

Как сообщал «Рамблер», Бориса Грачевского, зараженного коронавирусом, госпитализировали в конце декабря. Его состояние в больнице начало постепенно ухудшаться. 9 января врачи ввели его в состояние медикаментозной комы, подключили к аппарату ИВЛ. 11 января Грачевский пришел в себя. По первым признакам он пошел на поправку, даже сумел пообщаться с врачами жестами. Спустя пару дней его состояние резко ухудшилось, его пришлось перевезти в другую реанимацию, где установлен аппарат ЭКМО, который позволяет насыщать кислородом организм через кровь. 14 января сердце бессменного руководителя детского киножурнала «Ералаш» остановилось.