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Могилу Фриске используют для приворотов 

Вероника Полынина 2 часа назад
Могилу Фриске используют для приворотов
Фото: РИА Новости
Могилу певицы Жанны Фриске на Николо-Архангельском кладбище используют для приворотов, узнала «Экспресс-газета».
Как выяснилось, девушки массово проводят на могиле поп-звезды тайные ритуалы.
Охранники кладбища рассказали, что в первую же зиму после кончины певицы на ее могиле начали появляться молодые девушки. Они незаметно разбрасывали лепестки роз на могиле, а потом собирали их вместе со снегом с могилы.
Долгое время охрана думала, что это всего лишь проявление чувств, пока одна из посетительниц кладбища не поинтересовалась, где находится могила Жанны Фриске, на которой можно приворожить парня.
По словам охранников, они приняли девушку за сумасшедшую, но она показала им инструкцию, где было написано, что собранный на могиле снег с лепестками нужно добавить в суп молодому человеку.

«Мы потом вспомнили, что правда ведь каждую зиму приходят и раскидывают лепестки», — рассказали работники.

Агентство ФАН обратилось за комментарием к Алене Полынь, которая называет себя потомственной ведьмой.
Она предупредила, что ни могила Фриске, ни место захоронения Юлии Началовой не подходят для обрядов по привороту.

«Ритуалы по привороту делаются не на могилах звезд. Потому что на их могилах делаются ритуалы на успех. И то — только на могилах тех звезд, которые не погибли и не умерли от страшной болезни», — заявила она.

Она отметила, что для ритуалов по привороту подходят парные могилы мужа и жены, которые всю жизнь прожили в согласии, однако определить такие захоронения «может лишь профессионал».
Как сообщал «Рамблер», Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года. Последние два года жизни она боролась с раком мозга.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Алена Полынь , Экспресс-газета
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