Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Неелову заподозрили в пластике 

Елена Прошина 25 минут назад
Неелову заподозрили в пластике
Фото: ТАСС
Актриса Марина Неелова могла пройти омолаживающую процедуру или сделать пластическую операцию. Об этом сообщают «7Дней».
Вчера актриса Александра Урсуляк опубликовала в инстаграме свою фотографию с Нееловой и еще одной коллегой Дарьей Калмыковой за кулисами театра «Современник». В подписи к снимку Урсуляк назвала Неелову легендой и великой.

«Марину Мстиславовну трудно узнать — настолько роскошно она выглядит. Судя по всему, королева советского кинематографа не так давно прошла через эффективную омолаживающую процедуру. Не исключено, что Неелова решилась на пластику. Хотя, возможно, сбросить пару десятков лет ей помог новый молодежный имидж», — сообщают «7Дней».

В декабре, как сообщал «Рамблер», косметолог Марта Орлова высказала мнение, что певица София Ротару неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов. По ее мнению, те подкорректировали ей глаза и овал лица и сделали подтяжку кожи. Она похвалила врачей за работу, сделанную аккуратно и незаметно.
Видео дня. Что происходит между Бузовой и Манукяном
Комментарии
Шоу-бизнес , Дарья Калмыкова , Марина Неелова , София Ротару , Александра Урсуляк
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
01:08
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
01:45
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
В мире
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
00:13
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
Происшествия
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
00:34
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
Происшествия
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
01:10
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
Происшествия Криминал
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
00:36
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
Общество
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
01:40
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
Общество Азия
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
00:12
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
Общество
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
01:31
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
Происшествия Криминал
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
02:37
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение