Неелову заподозрили в пластике 

Актриса Марина Неелова могла пройти омолаживающую процедуру или сделать пластическую операцию. Об этом сообщают «7Дней».
Вчера актриса Александра Урсуляк опубликовала в инстаграме свою фотографию с Нееловой и еще одной коллегой Дарьей Калмыковой за кулисами театра «Современник». В подписи к снимку Урсуляк назвала Неелову легендой и великой.
«Марину Мстиславовну трудно узнать — настолько роскошно она выглядит. Судя по всему, королева советского кинематографа не так давно прошла через эффективную омолаживающую процедуру. Не исключено, что Неелова решилась на пластику. Хотя, возможно, сбросить пару десятков лет ей помог новый молодежный имидж», — сообщают «7Дней».
В декабре, как сообщал «Рамблер», косметолог Марта Орлова высказала мнение, что певица София Ротару неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов. По ее мнению, те подкорректировали ей глаза и овал лица и сделали подтяжку кожи. Она похвалила врачей за работу, сделанную аккуратно и незаметно.