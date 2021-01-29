Неелову заподозрили в пластике 

«Марину Мстиславовну трудно узнать — настолько роскошно она выглядит. Судя по всему, королева советского кинематографа не так давно прошла через эффективную омолаживающую процедуру. Не исключено, что Неелова решилась на пластику. Хотя, возможно, сбросить пару десятков лет ей помог новый молодежный имидж», — сообщают «7Дней».