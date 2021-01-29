Орлова показала стройную фигуру в купальнике

Певица Ольга Орлова опубликовала в Instagram фото в купальнике, от которого ее подписчики пришли в восторг. Они подчеркнули, что в свои 43 года бывшая солистка группы «Блестящие» выглядит на 18 лет.

На снимке Орлова изображена стоящей на коленях на песчаном побережье. Очевидно, что фото было сделано за рубежом, поскольку на снимке видны пальмы, шезлонги, домики для отдыха. На Орловой надет купальник, а в руках она держит бокал с коктейлем.

«Неееет, я не улетела, я в Москве)), просто нашла фотку, которую не успела выложить с крайнего отдыха», — написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики певицы по достоинству оценили актуальную фигуру артистки. Они засыпали звезду комплиментами, признав, что в свои 43 года Орловой удается держать себя в отличной форме.

«Оля, выглядишь просто потрясающе», — заявила пользоваетльница под ником zarinchik_zarinchik.

«Фигурка просто огонь в огне», — констатировал e. v. _125_.

«Шикарно выглядите, как будто девочка 18 лет!», — написала golitchenkkko.