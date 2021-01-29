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Москва

Экс-«блестящая» поразила подписчиков стройной фигурой 

Елена Прошина 35 минут назад
Орлова показала стройную фигуру в купальнике
Фото: Instagram
Певица Ольга Орлова опубликовала в Instagram фото в купальнике, от которого ее подписчики пришли в восторг. Они подчеркнули, что в свои 43 года бывшая солистка группы «Блестящие» выглядит на 18 лет.
На снимке Орлова изображена стоящей на коленях на песчаном побережье. Очевидно, что фото было сделано за рубежом, поскольку на снимке видны пальмы, шезлонги, домики для отдыха. На Орловой надет купальник, а в руках она держит бокал с коктейлем.
«Неееет, я не улетела, я в Москве)), просто нашла фотку, которую не успела выложить с крайнего отдыха», — написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Подписчики певицы по достоинству оценили актуальную фигуру артистки. Они засыпали звезду комплиментами, признав, что в свои 43 года Орловой удается держать себя в отличной форме.
«Оля, выглядишь просто потрясающе», — заявила пользоваетльница под ником zarinchik_zarinchik.
«Фигурка просто огонь в огне», — констатировал e. v. _125_.
«Шикарно выглядите, как будто девочка 18 лет!», — написала golitchenkkko.
Похожее фото Ксении Собчак наоборот вызвало у подписчиков волну негатива. Как сообщал «Рамблер», на снимке телеведущая сидит на коленях на песчаном пляже спиной к фотографу. На журналистке надет леопардовый купальник, при этом ягодицы её оголены. Подписчики обратили внимание на чересчур откровенный наряд Собчак и неравномерный загар, назвав фото «отвратительным».
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Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Ольга Орлова
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