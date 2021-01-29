Богомолов осудил Гагарину за связь с женатым мужчиной

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Как ранее сообщал «Рамблер», в конце 2020 года Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков оформили развод. Фотограф заявлял в соцсетях, что они «сохраняют нормальные отношения» и «продолжают с любовью заботиться о детях». Однако позднее стало известно, что Исхаков на правах отца запретил дочери выезд с матерью на отдых. Тем не менее, Гагарина все же сумела вывезти обоих своих детей за границу. По данным СМИ, на отдых Гагарина отправилась вместе с саунд-продюсером ChinKong, 47-летним Владимиром Чиняевым.

Листая в самолете издание «Комсомольская правда», Богомолов прочитал новость о возможном романе Гагариной с женатым Чиняевым и высказал свое мнение об этом.

«Теперь она спутница другого, женатого мужчины. Некрасиво, Полин. Неправильно», — заявил режиссер.

При этом его жена иронично заметила, что «кто бы говорил».