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«Некрасиво, Полин, неправильно»: Богомолов осудил Гагарину 

Елена Прошина 39 минут назад
Богомолов осудил Гагарину за связь с женатым мужчиной
Фото: ТАСС
Режиссер Константин Богомолов прокомментировал слухи о том, что певица Полина Гагарина может встречаться с женатым мужчиной. Видеозапись разговора с Богомоловым выложила в своем Instagram его жена, журналистка Ксения Собчак.
Как ранее сообщал «Рамблер», в конце 2020 года Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков оформили развод. Фотограф заявлял в соцсетях, что они «сохраняют нормальные отношения» и «продолжают с любовью заботиться о детях». Однако позднее стало известно, что Исхаков на правах отца запретил дочери выезд с матерью на отдых. Тем не менее, Гагарина все же сумела вывезти обоих своих детей за границу. По данным СМИ, на отдых Гагарина отправилась вместе с саунд-продюсером ChinKong, 47-летним Владимиром Чиняевым.
Листая в самолете издание «Комсомольская правда», Богомолов прочитал новость о возможном романе Гагариной с женатым Чиняевым и высказал свое мнение об этом.

«Теперь она спутница другого, женатого мужчины. Некрасиво, Полин. Неправильно», — заявил режиссер.

При этом его жена иронично заметила, что «кто бы говорил».
«Рамблер» писал, что Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова после развода со своим первым мужем и отцом ее сына, актером Максимом Виторганом. При этом разводу предшествовала драка Богомолова и Виторгана. СМИ писали, что инцидент произошел у одного из столичных кафе. По свидетельствам очевидцев, актер ударил Богомолова по лицу и разбил ему нос. Режиссер вернулся в кафе в сопровождении охраны.
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Шоу-бизнес , Максим Виторган , Дмитрий Исхаков , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Полина Гагарина
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