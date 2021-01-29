Билан отдохнул на Мальдивах с девушкой

9 января Билан сообщил, что отдыхает на Мальдивах. С тех пор он публикует в инстаграме множество фотографий и видеозаписей оттуда. Вчера певец разместил несколько сторис. На одной из них он сообщил, что в настоящее время внутри него сидит наполненный, счастливый, прекрасный человек. На другой — что менее чем через сутки вернется в Россию. При этом артист заверил, что этот отпуск — не последний раз, когда он занимается тревел-блогингом.

«Билан засветил человека, с которым весело проводит время на райском острове. По отражению в очках сложно понять, мужчина это или женщина. У данного человека длинные волосы, прямой пробор», — сообщает «Телепрограмма».

На самом деле на сторис слышен женский голос. Девушка сообщает Билану, что включила видеозапись и тот может начинать говорить.