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Москва

Билан засветил спутника на Мальдивах 

Елена Прошина 54 минуты назад
Билан отдохнул на Мальдивах с девушкой
Фото: Instagram
Певец Дима Билан показал человека, с которым отдыхает на Мальдивах. Об этом сообщает «Телепрограмма».
9 января Билан сообщил, что отдыхает на Мальдивах. С тех пор он публикует в инстаграме множество фотографий и видеозаписей оттуда. Вчера певец разместил несколько сторис. На одной из них он сообщил, что в настоящее время внутри него сидит наполненный, счастливый, прекрасный человек. На другой — что менее чем через сутки вернется в Россию. При этом артист заверил, что этот отпуск — не последний раз, когда он занимается тревел-блогингом.

«Билан засветил человека, с которым весело проводит время на райском острове. По отражению в очках сложно понять, мужчина это или женщина. У данного человека длинные волосы, прямой пробор», — сообщает «Телепрограмма».

На самом деле на сторис слышен женский голос. Девушка сообщает Билану, что включила видеозапись и тот может начинать говорить.
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Шоу-бизнес , Дима Билан
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