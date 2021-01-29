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Москва

Милохин в шоу Джарахова заявил, что воровал 

Ura.Ru 1 час назад
Милохин признался в воровстве
Фото: ВПИСКА / Youtube
Российский тиктокер Даня Милохин рассказал о том, как занимался воровством. В интервью блогеру Эльдару Джарахову он признался, что в 17 лет украл телефон у своего друга.

«У меня не было телефона. У него был телефон пятый iPhone. Суть в том, что я ночью взял его телефон с зарядки, понимая, что у него больше нет денег», — рассказал Милохин.

Он добавил, что ему было плевать на моральные принципы. Он хотел лишь ходить с этим телефоном. Во время интервью Милохин раскаялся в содеянном и предложил своему бывшему другу написать ему для денежной компенсации.
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Шоу-бизнес , Эльдар Джарахов
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