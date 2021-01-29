Мужу Началовой предложили подать в суд на Долину и Салтыкову 

Первый муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской посадил ее на жесткую диету, а затем изменил ей. Об этом рассказала продюсер Олеся Сазыкина

По ее словам, Дмитрий Ланской уже около года пытается доказать в суде, что его оклеветали, и он был хорошим мужем.

«Мы с Юлей хорошо общались, поддерживали дружеские отношения. Мы с ней часто пили кофе, она делилась самым сокровенным со мной. И вот, когда Юля умерла, я дала большое интервью, где рассказала об измене Ланского», — рассказала Олеся Сазыкина изданию «Собеседник».

После интервью Ланской подал в суд на Андрея Малахова , Олесю Сазонову и газету, в которой было опубликовано интервью.

Ирина Салтыкова. На днях по Первому каналу был показан фильм «Подлинная история Юлии Началовой», где ее слова об измене подтвердили родители артистки и ее близкие подруги Лариса Долина

По словам Сазоновой, 28 февраля суд отказал Ланскому в удовлетворении его иска.

«Я прямо на заседании сказала его адвокату: «Пусть теперь подает в суд на Ларису Долину, потому что в программе она назвала его ничтожеством прямо в эфире. А еще — на Иру Салтыкову, Ксению Собчак, которые тоже говорили о нем не очень хорошие слова», — отметила продюсер.

По ее словам, первому супругу Началовой следовало признать факт измены, тогда люди наверняка бы его поняли и простили.

«Я своими глазами видела все Юлины переписки с ним после того, как она его застукала. Зачем врать?! Просто позор!» — недоумевает Сазонова.

Как сообщал «Рамблер», Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года, ей было 38 лет. Последние дни жизни певица провела в больнице в состоянии искусственной комы. Ее госпитализировали из-за резко выросшего уровня сахара в крови и обострившейся подагры.