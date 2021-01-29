Шепелев потерял работу в шоу из-за низких рейтингов 

В феврале прошлого года «Рамблер» писал, что Дмитрий Шепелев покинул Первый канал, где с 2017 года вел телевизионное шоу «На самом деле». В июле стало известно, что Шепелев будет вести новое семейное шоу на телеканале ТНТ «Ты как я». Сообщалось, что зарплата ведущего на новом месте будет составлять 3 млн рублей в месяц.

«Вести программу о детях и родителях я мечтаю с тех пор, как сам стал папой семь лет назад. И ничего интереснее, веселее и важнее такой семейной программы для меня сейчас нет. Проект я воспринимаю не как работу, а как часть своей жизни, способ отличного времяпровождения», — заявлял тогда Шепелев.

Как выяснил StarHit, карьера Шепелева на ТНТ оказалась непродолжительной. Из-за низких рейтингов шоу «Ты как я» больше не выйдет в эфир — его закрыли, поскольку за все время существования оно ни разу не вошло в десятку самых популярных проектов телеканала.

Сам Шепелев пробовался в другой проект ТНТ, также посвященный детям и родителям — «МАМА LIVE», однако ведущим проекта в итоге стал КВН-щик и актер Иван Пышненко.