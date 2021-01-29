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Следователи в Минске подозревают певца Тиму Белорусских в незаконном хранении наркотиков 

ТАСС 23 минуты назад
Задержанного с гашишем Тиму Белорусских отпустили под залог
Фото: Instagram
Белорусский певец Тима Белорусских (настоящее имя — Тимофей Андреевич Морозов) был задержан в одном из игровых клубов Минска с 0,4 грамма гашиша. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в управлении Следственного комитета (УСК) по Минску.

"По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство — гашиш, массой 0,4 грамма", — отметила официальный представитель УСК Екатерина Гарлинская. Она подтвердила, что речь идет о певце Тиме Белорусских.

По ее словам, в отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Белоруссии ("Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов" — прим. ТАСС). Данная статья УК Белоруссии предусматривает максимальную ответственность до пяти лет лишения свободы.
Тиму Белорусских задержали в Минске c двумя килограммами гашиша
К подозреваемому применена мера пресечения в виде залога. К настоящему времени уже проведены неотложные следственные действия. "Назначены химические и судебно-генетические экспертизы, производство которых поручено экспертам Государственного комитета судебных экспертиз.
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Шоу-бизнес , ИТАР-ТАСС , Минск
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