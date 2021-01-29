Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой

Ксения Собчак сняла видео, в котором спародировала свою коллегу по ток-шоу «Дом-2» Ольгу Бузову. В ролике, который она включила в программу «Осторожно, новости», телеведущая в шутку сообщает своим поклонникам о расставании с супругом и просит их не ходить к нему на спектакли. В конце фрагмента она пытается горько заплакать, как это сделала сама Бузова, когда записывала видео о своем разрыве с Давидом Манукяном.
Напомним, новость о расставании Бузовой с возлюбленным появилась сразу после ее дня рождения. Девушка обратилась к своим фолловерам в Instagram с призывом отписаться от Манукяна. Кроме того, участница и ведущая популярной телестройки и певица выложила в Сеть нецензурную переписку с Давой, в которой пара ссорилась незадолго до Нового года.