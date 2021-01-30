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Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за расставания с женихом 

Lenta.ru и ещё 4 25 минут назад
Собчак высмеяла страдания Бузовой
Фото: ТАСС
Телеведущая Ксения Собчак высмеяла видео, которое ее коллега Ольга Бузова опубликовала после расставания со своим женихом Давидом Манукяном. Ролик, посвященный страданиям Бузовой, вошел в выпуск программы «Осторожно, новости». Он доступен на YouTube-канале Собчак.
В пародийном видео ведущая в шутку заявила, что расстается со своим мужем режиссером Константином Богомоловым. Собчак опубликовала фейковую переписку, в которой якобы ссорится с возлюбленным и которая во многом повторяет переписку Бузовой и Манукяна.
Затем ведущая записала видеообращение, в котором повторила некоторые фразы из ролика, опубликованного Бузовой вскоре после разрыва.

«Я могу ошибаться, могу не ошибаться. Я еще не знаю, я делаю правильно или нет. Но на самом деле я все делаю правильно», — сказала Собчак.

Также она с иронией призвала зрителей заблокировать Богомолова в соцсетях, перестать ходить на его спектакли и попросила проклясть его ночью на кладбище, а затем расплакалась.
Утром 22 января Бузова объявила, что рассталась с Манукяном. Она поблагодарила его за мгновения счастья, но в то же время заявила, что он «творил страшные и непонятные для нее вещи».
Позже Бузова опубликовала скриншоты их переписки. В сообщениях пара ссорилась, а Манукян, говоря об отдыхе на Мальдивах, использовал нецензурную брань. Ведущая также утверждала, что бывший жених бил и оскорблял ее, а также плевал ей в лицо. Кроме того, Бузова призвала поклонников к тотальной блокировке Манукяна в Instagram.
Видео дня. Что происходит между Бузовой и Манукяном
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Шоу-бизнес , Давид Манукян , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Ольга Бузова
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