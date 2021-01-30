Собчак высмеяла страдания Бузовой

В пародийном видео ведущая в шутку заявила, что расстается со своим мужем режиссером Константином Богомоловым . Собчак опубликовала фейковую переписку, в которой якобы ссорится с возлюбленным и которая во многом повторяет переписку Бузовой и Манукяна.

Затем ведущая записала видеообращение, в котором повторила некоторые фразы из ролика, опубликованного Бузовой вскоре после разрыва.

«Я могу ошибаться, могу не ошибаться. Я еще не знаю, я делаю правильно или нет. Но на самом деле я все делаю правильно», — сказала Собчак.

Также она с иронией призвала зрителей заблокировать Богомолова в соцсетях, перестать ходить на его спектакли и попросила проклясть его ночью на кладбище, а затем расплакалась.

Утром 22 января Бузова объявила , что рассталась с Манукяном. Она поблагодарила его за мгновения счастья, но в то же время заявила, что он «творил страшные и непонятные для нее вещи».