Пяти российским артистам запретили въезд на Украину 

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Минкульт Украины расширил «черный список» россиян, которые «угрожают национальной безопасности» страны, сообщает РИА Новости. На данный момент в нём уже 164 человека.

«Соответствующими приказами Минкульт включил российских артистов в перечень (черный список)», — цитируют журналисты представителя министерства.

В настоящий момент в списке невъездных в Украину находятся 164 россиянина, имеющего отношение к культуре.