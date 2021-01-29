Пяти российским артистам запретили въезд на Украину 

Минкульт Украины расширил «черный список» россиян, которые «угрожают национальной безопасности» страны, сообщает РИА Новости. На данный момент в нём уже 164 человека.
Специалисты ведомства отметили, что приняли ограничительные меры по письменной рекомендации от Службы безопасности Украины. В результате въезд в страну теперь будет недоступен для Ольги Кормухиной, Ольги Засульской, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана.
«Соответствующими приказами Минкульт включил российских артистов в перечень (черный список)», — цитируют журналисты представителя министерства.
В настоящий момент в списке невъездных в Украину находятся 164 россиянина, имеющего отношение к культуре.
Весной, как сообщал «Рамблер», украинские пограничники не пустили в страну бывшего лидера группы «Лесоповал» Сергея Куприка, который носит звание заслуженного артиста Украины. Куприк пытался въехать в страну со стороны Латвии. На границе он пояснил, что едет в Киев к друзьям, однако попасть на территорию государства ему так и не удалось. На допросе у пограничников певец провел пять часов. Сам артист в разговоре с журналистами пояснил, что его спрашивали, посещал ли он Крым или Донецкую область. Куприк откровенно сказал, что был в Донбассе. Это, по его словам, послужило основной причиной запрета на посещение страны.