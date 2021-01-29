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Москва

Федосеева-Шукшина: Алибасова держат в заложниках в его собственной квартире 

News.ru 18 минут назад
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина утверждает, что жизнь Бари Алибасова в опасности. По её словам, продюсера не выпускают из его квартиры.
Пятый канал провёл расследование ситуации и выяснил, что у опасений актрисы есть основания. Директор Алибасова Вадим Горожанкин рассказал, что ему звонил сын шоумена и заявил, что в квартиру отца никто не сможет попасть. По словам директора, между родственниками произошёл конфликт. Сын Бари Алибасова потребовал, чтобы ему направляли все гонорары, причитающиеся отцу. Алибасова-старшего это требование возмутило.
Официальным работодателем для меня является Бари Каримович, он сказал: «Всё так же работаем, как работали», и я продолжил работать. Но это вызвало, я так понимаю, очень сильное недовольство Бари-младшего, — отметил Горожанкин.
Сын продюсера затаил обиду на директора и решил рассорить его с отцом, а заодно, вероятно, и не допустить воссоединения Бари-старшего с женой. Брак шоумена с Федосеевой-Шукшиной был расторгнут, однако решение суда ещё может быть обжаловано. Алибасов говорил, что собирается жениться на своей помощнице Виктории. Девушка якобы ждёт от него ребёнка.
Федосеева-Шукшина уверена, что этот роман — выдумка, как и беременность. Актриса и продюсер вместе провели новогодние праздники и собирались забрать заявление о разводе. Но потом ситуация резко изменилась. По словам адвоката Юлии Вербицкой-Линник, Алибасов позвонил Федосеевой-Шукшиной и сообщил, что к нему в квартиру приехали неизвестные люди, а после этого перестал выходить на связь.
Мы должны были встретиться четыре дня назад, никаких звонков от него нет, я не могу дозвониться, — поведала 73-летняя актриса.
Федосеева-Шукшина вместе со своим юристом забили тревогу. Они уверены: продюсер попал в беду. Актриса несколько раз приезжала к дому Алибасова, но не смогла попасть в квартиру. Бари-младший на просьбы открыть дверь реагировал недружелюбно. Адвокат и актриса подготовили заявление в правоохранительные органы.
Федосеева-Шукшина надеется, что Алибасов-младший разрешит ей увидеться с возлюбленным, пока не стало слишком поздно. Суд, после которого брак актрисы и продюсера может быть расторгнут окончательно и бесповоротно, назначен на конец января.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов , МВД
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