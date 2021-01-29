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Водонаева резко высказалась о Даве: «Есть и побогаче, и покрасивее» 

Popcake.tv 3 часа назад
Водонаева резко высказалась о Даве
Фото: РИА Новости
Издательству POPCAKE удалось пообщаться с Аленой Водонаевой о разрыве Давы и Ольги Бузовой и выяснить, что она думает на этот счет.

«Ты мне скажи, как ты думаешь, это финал в их отношениях или не финал?» — задает вопрос представитель нашего ресурса Паша Мавриди.

«Слушайте, ну я про них, во-первых, вообще не думаю, но я считаю, что если Оля решила с ним расстаться, пусть идет лесом. Ничего страшного. Все расстаются, все в отношениях… очень часто заканчиваются через год, через полтора. Это нормальная практика для молодежи в нашем современном мире… Он один такой что ли, красивый, молодой, богатый? Есть еще красивые, молодые, богатые и помоложе есть, и побогаче, и покрасивее», — безразлично отвечает экс-участница «Дома-2».

Большое количество юзеров сети, между прочим, согласилось с мнением светской львицы, посчитав, что скандал из личной жизни Бузовой и ее мальчика-блогера слишком раздут. Более того, людям хочется видеть факты, а не, как они выражаются «элементы очередной пиар-раскрутки» в социальных сетях.
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