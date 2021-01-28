Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Успенская похвасталась востребованностью во время пандемии 

Вероника Полынина 30 минут назад
Успенская похвасталась востребованностью во время пандемии
Фото: Instagram
Любовь Успенская призналась, что остается востребованной даже во время пандемии коронавируса.
По словам певицы, она выступает несколько раз в месяц, что дает возможность содержать ее коллектив.

«Слава Богу, что она (работа — прим.ред.) есть. Потому что в такой период без работы нам, артистам, сложно выживать не столько в финансовом плане, сколько в душевном. Работа — это наша медицина. На протяжении года мы живем в состоянии неопределенности. Работа есть, и она спасает», — сказала Успенская в интервью «Комсомольской правде».

По словам певицы, она также остается задействована на телевидении — в феврале начнутся съемки программы «Три аккорда».
Кроме того, скоро выйдет новый клип Любови Успенской — «По полюшку».

«Я воспользовалась свободным временем на карантине, чтобы реализовать мечту и снять клип на песню «По полюшку». Раньше на это просто не хватало времени», — призналась артистка.

По словам Успенской, большинство ее близких друзей и музыканты ее коллектива уже переболели коронавирусом. Она отметила, что общалась с заболевшими и могла заразиться, но обошлось. Певица выразила надежду, что «самое страшное позади», и пандемия скоро закончится.
Как сообщал «Рамблер», в 2020 году дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила в эфире телеканала НТВ, что мать запирала ее в комнате и даже душила. Позже девушка извинилась перед матерью за скандал и уехала жить в США к отцу.
В интервью «КП» Успенская заявила, что пережила этот страшный этап и продолжает «жить и творить» ради дочери.

«Никогда никому не желаю, ни одной женщине, ни одной матери, побывать в моей шкуре. Дай Бог, чтобы все могли только радоваться и гордиться детьми. Это то, ради чего мы живем», — сказала Успенская.

Видео дня. Русского блогера-миллионника наказали за вечеринки на Бали
Комментарии
Шоу-бизнес , Любовь Успенская , Комсомольская правда , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
00:57
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
Шоу-бизнес Общество
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
00:45
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
Происшествия
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
00:12
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
Происшествия
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
00:06
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
В мире Происшествия
В центре Челябинска прогремел взрыв
00:25
В центре Челябинска прогремел взрыв
Происшествия
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
02:04
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
Происшествия
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
00:26
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
Происшествия Пожары
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
00:10
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
Происшествия
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
00:53
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
Происшествия
Пьяный россиянин угнал авто умершего и попал в ДТП
01:10
Пьяный россиянин угнал авто умершего и попал в ДТП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение