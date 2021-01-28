Успенская похвасталась востребованностью во время пандемии 

Любовь Успенская призналась, что остается востребованной даже во время пандемии коронавируса.

По словам певицы, она выступает несколько раз в месяц, что дает возможность содержать ее коллектив.

«Слава Богу, что она (работа — прим.ред.) есть. Потому что в такой период без работы нам, артистам, сложно выживать не столько в финансовом плане, сколько в душевном. Работа — это наша медицина. На протяжении года мы живем в состоянии неопределенности. Работа есть, и она спасает», — сказала Успенская в интервью «Комсомольской правде».

По словам певицы, она также остается задействована на телевидении — в феврале начнутся съемки программы «Три аккорда».

Кроме того, скоро выйдет новый клип Любови Успенской — «По полюшку».

«Я воспользовалась свободным временем на карантине, чтобы реализовать мечту и снять клип на песню «По полюшку». Раньше на это просто не хватало времени», — призналась артистка.

По словам Успенской, большинство ее близких друзей и музыканты ее коллектива уже переболели коронавирусом. Она отметила, что общалась с заболевшими и могла заразиться, но обошлось. Певица выразила надежду, что «самое страшное позади», и пандемия скоро закончится.

Как сообщал «Рамблер», в 2020 году дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила в эфире телеканала НТВ, что мать запирала ее в комнате и даже душила. Позже девушка извинилась перед матерью за скандал и уехала жить в США к отцу.

В интервью «КП» Успенская заявила, что пережила этот страшный этап и продолжает «жить и творить» ради дочери.