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Москва

Экс-солистка «Миража» Светлана Разина избавилась от двух собак 

Вероника Полынина 1 час назад
Экс-солистка «Миража» избавилась от двух собак
Фото: Instagram
Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина выбросила на улицу двух своих собак — бордер-колли и хаски.
О решении избавиться от питомцев Разина накануне рассказывала в соцсетях.

«Мне очень больно принять решение, но их ждет либо усыпление, либо… лес со сказкой Пушкина. Усыплять или выкинуть на волю божью? Вот вопрос! Но если вы где-нибудь увидите этих собачек, не пишите мне… Я их лечила и спасала, когда рвали их… но больше не могу! Сейчас они в вольере ждут приговора, а я реву», — написала она в Instagram.

Она пояснила, что собаки терроризировали соседей — они душили чужих кур и нападали на котов.
Позже волонтеры опубликовали объявление о поиске бордер-колли и хаски. По информации волонтеров, собаки были выброшены из машины в поле в районе города Киржач Владимирской области.
Сама Разина заявила, что собаки якобы потерялись — выбежали из машины во время остановки в кафе. Она также утверждает, что в это время находилась в Москве.
При этом ранее она признала, что «долго шла к решению, но реализовала быстро». Певица выразила надежду, что это происшествие исправит характер животных, и, если они найдутся, она их примет обратно.
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Шоу-бизнес , Светлана Разина
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