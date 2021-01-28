Тодоренко обнажилась на Бали 

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в инстаграме свою откровенную фотографию в купальнике.

Она разместила ее несколько часов назад. На снимке Тодоренко запечатлена на пляже со спины вполоборота в светлом бикини. В качестве геотега она указала отель The Apurva Kempinski Bali на Бали. В подписи к фото телеведущая назвала сервис в этой гостинице отличным, береговую линию — потрясающей, похвалила отель за возможность позаниматься серфингом и посоветовала попробовать салат с крабом в местном ресторане.

Автор комментария с наибольшим количеством лайков прислал всего лишь эмодзи в виде взрыва.

«Есть шоколадная Аленка, а тут шоколадная Регинка», — написал автор второго по популярности комментария, имея в виду загар Тодоренко.