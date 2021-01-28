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Москва

Тодоренко обнажилась на Бали 

Елена Прошина 1 час назад
Тодоренко обнажилась на Бали
Фото: Instagram
Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в инстаграме свою откровенную фотографию в купальнике.
Она разместила ее несколько часов назад. На снимке Тодоренко запечатлена на пляже со спины вполоборота в светлом бикини. В качестве геотега она указала отель The Apurva Kempinski Bali на Бали. В подписи к фото телеведущая назвала сервис в этой гостинице отличным, береговую линию — потрясающей, похвалила отель за возможность позаниматься серфингом и посоветовала попробовать салат с крабом в местном ресторане.
Автор комментария с наибольшим количеством лайков прислал всего лишь эмодзи в виде взрыва.

«Есть шоколадная Аленка, а тут шоколадная Регинка», — написал автор второго по популярности комментария, имея в виду загар Тодоренко.

Автор третьего по популярности комментария высказал мнение, что мужу Тодоренко певцу Владу Топалову повезло с ней, и ему следует это осознавать. Авторы менее популярных комментариев хвалили ноги телеведущей и ее «береговые линии», а также погоду на Бали, и сообщали, что уехали за салатом.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Влад Топалов , Регина Тодоренко
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