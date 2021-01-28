«Не мужчина»: Долину шокировал возлюбленный Началовой 

«Боже мой, расклад за несколько лет, смета, какие деньги были вложены в их совместную жизнь. Были вложены и посчитаны алименты на его дочь Сашу, две машины, которые он купил папе и маме, все билеты , все рестораны, в которые они ходили. Он оценил походы в рестораны в один миллион долларов», — рассказала Исаева.