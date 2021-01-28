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Москва

«Не мужчина»: Долину шокировал возлюбленный Началовой 

Елена Прошина 1 час назад
«Не мужчина»: Долину шокировал возлюбленный Началовой
Фото: РИА Новости
Друзья Юлии Началовой заявили, что хоккеист Александр Фролов, с которым она встречалась пять лет, требовал с нее миллион долларов за походы в рестораны. Об этом они рассказали в программе «Док-ток», выпуск опубликован на YouTube.
Как писал «Рамблер», Началова состояла с Фроловым в незарегистрированном браке в 2011-2016 годах. В это время они жили в четырёхкомнатной московской квартире. Квартира досталась певице от бывшего мужа — футболиста Евгения Алдонина.
Как писал «МК», Фролов передал Началовой 20 миллионов рублей, чтобы выкупить долю в квартире. Получение денег она подтвердила распиской. Через два года после этого певица заявила, что была в замешательстве, заключая сделку, и решила оспорить ее в суде.
Директор певицы Анна Исаева заявила, что именно во время судов у певицы начались скачки сахара в крови. По ее словам, тогда же Фролов начал предъявлять Началовой счета.

«Боже мой, расклад за несколько лет, смета, какие деньги были вложены в их совместную жизнь. Были вложены и посчитаны алименты на его дочь Сашу, две машины, которые он купил папе и маме, все билеты , все рестораны, в которые они ходили. Он оценил походы в рестораны в один миллион долларов», — рассказала Исаева.

Подруга Началовой, крестная ее дочери Лариса Долина отметила, что посмотрела на Фролова совершенно с другой стороны.

«Я вообще не понимаю, как мужчина может докатиться до того, чтобы требовать деньги у женщины за то, что он водил ее в ресторан, за то, что возил ее на острова, за то, что потрясающий концерт ей сделал. Это ниже плинтуса», — сказала Долина.

Она подчеркнула, что для нее Фролов — «не мужчина».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Лариса Долина , Александр Фролов , Анна Исаева , Евгений Алдонин
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