«Надоели вконец!»: Королева разбушевалась из-за любовниц мужа 

Как сообщал «Рамблер», Глушко был изобличен в измене своей жене певице Наташе Королевой с актрисой Анастасией Шульженко . Позже он признался в этом, а певица заявила, что на самом деле супруг не изменил ей, а был подставлен. По словам Тарзана, у «склеивших» его девушек был «набор веществ», которые ввели его в состояние «полного неадеквата».

На днях стало известно, что перед Королевой извинилась одна из девушек, присутствовавшая в квартире и снявшая скандальное видео с участием Тарзана. Милана Миломанова заявила, что сделать видео ее попросила Шульженко, рассчитывая на скандал и увеличение числа подписчиков в соцсетях.

В свою очередь Королева подчеркнула, что не намерена никого прощать.

«Надоели вконец! С самого начала все нормальные люди поняли, что на нашу семью была настоящая атака! Никаких интервью этой девушки не читала и читать не хочу! Пусть этими вопросами занимаются правоохранительные органы: они определят, кто прав, а кто виноват! Всем воздастся по закону!» — заявила певица.

Она также отметила, что ее родственники близко приняли близко к сердцу эту историю, и стоило большого труда их успокоить.

Ранее Глушко рассказал следователям, что ему известно о попытке продать интимное видео с его участием. По словам стриптизера, его шантажировали этим роликом. Сейчас правоохранительные органы расследуют уголовное дело по факту изготовления и распространения порнографии с участием мужа Королевой.