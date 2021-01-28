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Москва

«Надоели вконец!»: Королева разбушевалась из-за любовниц мужа 

Елена Прошина 1 час назад
«Надоели вконец!»: Королева разбушевалась из-за любовниц мужа
Фото: РИА Новости
Певица Наташа Королева заявила, что не намерена прощать любовниц мужа, и рассчитывает, что в этой истории разберутся правоохранительные органы. Об этом пишет «Собеседник».
Как сообщал «Рамблер», Глушко был изобличен в измене своей жене певице Наташе Королевой с актрисой Анастасией Шульженко. Позже он признался в этом, а певица заявила, что на самом деле супруг не изменил ей, а был подставлен. По словам Тарзана, у «склеивших» его девушек был «набор веществ», которые ввели его в состояние «полного неадеквата».
На днях стало известно, что перед Королевой извинилась одна из девушек, присутствовавшая в квартире и снявшая скандальное видео с участием Тарзана. Милана Миломанова заявила, что сделать видео ее попросила Шульженко, рассчитывая на скандал и увеличение числа подписчиков в соцсетях.
В свою очередь Королева подчеркнула, что не намерена никого прощать.

«Надоели вконец! С самого начала все нормальные люди поняли, что на нашу семью была настоящая атака! Никаких интервью этой девушки не читала и читать не хочу! Пусть этими вопросами занимаются правоохранительные органы: они определят, кто прав, а кто виноват! Всем воздастся по закону!» — заявила певица.

Она также отметила, что ее родственники близко приняли близко к сердцу эту историю, и стоило большого труда их успокоить.
Ранее Глушко рассказал следователям, что ему известно о попытке продать интимное видео с его участием. По словам стриптизера, его шантажировали этим роликом. Сейчас правоохранительные органы расследуют уголовное дело по факту изготовления и распространения порнографии с участием мужа Королевой.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Анастасия Шульженко , Наташа Королева , МВД , ИД "Собеседник"
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