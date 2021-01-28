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«Вломился с двумя ножами»: сын Легкоступовой рассказал о нападении Фирсова 

Елена Прошина 1 час назад
«Вломился с двумя ножами»: сын Легкоступовой рассказал о нападении Фирсова
Фото: РИА Новости
Сын скончавшейся в прошлом году певицы Валентины Легкступовой Матвей впервые рассказал об отношениях с Юрием Фирсовым, сообщает РИА ФАН. Молодой человек заявил, что подвергся нападению со стороны отчима, когда пытался помешать ему спаивать мать.
Матвей заявил, что последний раз видел родительницу живой в 20-числах июля за несколько дней до трагедии. Он встретился с Легкоступовой и Фирсовым в кафе и сразу почувствовал от них стойкий запах алкоголя. Он напомнил отчиму, что у его матери непереносимость спиртных напитков, на что услышал грубый совет «не лезть не в свое дело».

«Я знал, что у мамы непереносимость, связанная с давлением и состоянием здоровья, знал, что алоголь ей категорически противопоказан. Но самое интересное, об этом знал и Фирсов», — отметил молодой человек.

Не желая развития конфликта Матвей покинул кафе. Через несколько часов он встретился с парой в квартире Легкоступовой. Он отметил заторможенное состояние матери и вызвался ей помочь. Фирсов проводил певицу в комнату закрыл за ней дверь и набросился на пасынка.

«Я снова настойчиво ему повторил, что маме нельзя выпивать, на что он ударил меня в нос», — подчеркнул Матвей.

Парень ушёл в свою комнату, закрылся, но Фирсов выломал дверь, появившись на пороге с двумя ножами в руках. По словам сына певицы, отчим заявил, что он «мужик» в семье и его жена будет делать всё, что он ей скажет: «спать», «пить» или «гулять». Он выгнал Матвея из квартиры, и молодому человеку пришлось переночевать в подъезде. Наутро парень зашел в квартиру, взял вещи, документы и уехал в деревню.

«Он (Фирсов) — единственный человек, который был рядом после того, как я покинул квартиру, в которой мы с мамой жили все время вместе, и единственный человек, который мог ее спасти, но не сделал этого. Прямая вина, косвенная, любая, она есть», — резюмировал Матвей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», певица Наталья Штурм на своей странице в Instagram показала, как отдыхает Юрий Фирсов после смерти супруги. На фото Фирсов изображен в ночном клубе в обнимку с двумя молодыми девушками, и при этом он широко улыбается. В подписи к фотографии Штурм напомнила, что в день смерти Валентины Легкоступовой Фирсов изображал горе по команде телевизионщиков. Однако скорбь его оказалась совсем недолгой. На снимке, по словам певицы, «вдовец с удовольствием лапает за задницы двух девиц».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Наталья Штурм , Юрий Фирсов , РИА ФАН
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