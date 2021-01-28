Дочь Заворотнюк рассказала о возлюбленном 

У дочери актрисы Анастасии Заворотнюк Анны есть молодой человек. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.

Вчера Заворотнюк устроила сессию «вопрос/ответ» с читателями. В частности, ее спросили, есть ли у нее молодой человек.

«Да, мы вместе уже очень много лет», — ответила она.

Также в ходе общения с читателями Заворотнюк рассказала, что добилась «тонкого, звонкого тела и пресса кубиками» благодаря йоге, которая укрепляет, растягивает и приводит в тонус все группы мышц; что ее назвали в честь прабабушки; что секрет длительных отношений в любви; что не слышала ни одного смешного анекдота; что весит 50 килограммов, а обхват ее талии — 63 сантиметра; что никогда не делала карту желаний, а визуализирует свои цели в мыслях.

Кроме того, Заворотнюк рассказала, что до ведения блога работала в продюсерской компании, а если бы не блогинг, могла бы быть продюсером, ведущей, журналисткой, переводчицей, пиар-агентом или в какой-то другой сфере.