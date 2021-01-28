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Москва

Собчак на Мальдивах в откровенном образе взбесила подписчиков 

Елена Прошина 1 час назад
Собчак на Мальдивах в откровенном образе взбесила подписчиков
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак пожаловалась подписчикам в Instagram, как сложно стало «заказать вип-зал на вылет» за границу и спонтанно «забронировать номер» на Мальдивах. В комментариях светской львице намекнули, что жалобы направлены не по адресу.
28 января Собчак опубликовала фото, на котором она изображена на песчаном пляже на Мальдивах с двумя деревянными клетками в руках будто Фемида. В посте телеведущая пустилась в рассуждения о том, кому может быть выгодна пандемия коронавируса, если вдруг окажется, что инфекция была создана руками человека.

«Я по-моему выяснила кому. Мальдивцам и Дубайцам)) Забронировать номер спонтанно собравшимся друзьям -нереально, заказать випзал на вылет-невозможно, все забито под завязку», — посетовала телезвезда (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Многие подписчики Собчак восхитились формой телеведущей, забросав ее комплиментами. Пользователи сошлись во мнении, что журналистка не зря трудилась в спортзале, поскольку результаты оказались выше всяких похвал. При этом некоторые поклонники всё же напомнили звезде, что проблемы рядовых россиян далеки от ее личных.

«Эх. А кто-то видел названия этих городов, только по ТВ…», — отметил пользователь под ником _koryaev.ka.

«Людям жрать нечего и ипотеку нечем платить, а тут про вип залы», — резко отреагировала windy_plum.

Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Instagram раскритиковали Викторию Боню, которая попросила у подписчиков совета, какой автомобиль лучше выбрать — Rolls Royce или Bentley. Экс-звезде «Дома-2» порекомендовали заняться помощью бедным, а не «выбором тачки».
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Виктория Боня , Ксения Собчак
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