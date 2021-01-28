Волочкова рассталась с женихом 

Анастасия Волочкова призналась подписчикам в Instagram, что разорвала отношения с мужчиной, личность которого так и осталась в тайне. Она намекнула, что любовь прошла.

«Я решила завершить эти отношения», — написала балерина вечером 27 января (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Она подчеркнула, что поступила «честно и открыто», поскольку в ней нет «меркантильности и лукавства». Танцовщица напомнила, что «щедро делилась» с подписчиками «эмоциями любви», «но этот огонь перегорел».

«Это был опыт. И я решила начать новый этап своей жизни..», — резюмировала звезда.

В 2020 году Волочкова планировала выйти за тайного избранника замуж. Изначально свадьба была назначена на сентябрь, но в связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения коронавируса, торжество было перенесено на январь 2021-го года. Балерина собиралась отпраздновать знаменательный день в Санкт-Петербурге, а конкретно — на набережной реки Мойки, где «очень романтично и красиво». О своем возлюбленном Волочкова говорила лишь, что он «красив, образован и у него за плечами нет прошлых браков и детей».