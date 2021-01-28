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Москва

Волочкова рассталась с женихом 

Елена Прошина 1 час назад
Волочкова рассталась с женихом
Фото: РИА Новости
Анастасия Волочкова призналась подписчикам в Instagram, что разорвала отношения с мужчиной, личность которого так и осталась в тайне. Она намекнула, что любовь прошла.

«Я решила завершить эти отношения», — написала балерина вечером 27 января (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Она подчеркнула, что поступила «честно и открыто», поскольку в ней нет «меркантильности и лукавства». Танцовщица напомнила, что «щедро делилась» с подписчиками «эмоциями любви», «но этот огонь перегорел».

«Это был опыт. И я решила начать новый этап своей жизни..», — резюмировала звезда.

В 2020 году Волочкова планировала выйти за тайного избранника замуж. Изначально свадьба была назначена на сентябрь, но в связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения коронавируса, торжество было перенесено на январь 2021-го года. Балерина собиралась отпраздновать знаменательный день в Санкт-Петербурге, а конкретно — на набережной реки Мойки, где «очень романтично и красиво». О своем возлюбленном Волочкова говорила лишь, что он «красив, образован и у него за плечами нет прошлых браков и детей».
Ранее, как сообщал «Рамблер», о разрыве с женихом блогером Давидом Манукяном заявила телеведущая Ольга Бузова. Она написала на своей странице в Instagram, что теперь является «свободной девушкой», поскольку ее возлюбленный «творит страшные и не понятные вещи».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Давид Манукян , Анастасия Волочкова , Ольга Бузова
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