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Москва

Кошкина рассказала о мужчинах, от которых «захватывает дух» 

Елена Прошина 1 час назад
Кошкина рассказала о мужчинах, от которых «захватывает дух»
Фото: РИА Новости
Актриса Яна Кошкина опубликовала в Instagram свои размышления о мужчинах, проиллюстрировав пост фотографией с Олегом Меньшиковым.
По словам артистки, есть такой «редкий типаж» мужчин, от которых у нее «захватывает дух и подкашиваются ноги».

«Если попытаться вымолвить хоть какие-то слова, скорее всего, это будет набор непонятных звуков, щёки моментально покроются румянцем от смущения, словно и нет у меня никакого места в рейтинге «Самых сексуальных женщин страны»», — рассказала Кошкина.

Она подчеркнула, что такие мужчины уникальны и «всегда выделяются из тысяч проходящих мимо людей».

«К чему я это все?… Просто нашла фото с Олегом Евгеньевичем», — написала актриса.

На фотографии, которой Кошкина проиллюстрировала свою запись, она в платье с глубоким декольте прижимается к знаменитому актеру.
«Рамблер» писал, что ранее Кошкина оказалась в центре скандала после того, как распространилась информация о ее романе с комиком Гариком Мартиросяном.
При этом жена артиста Жанна Левина-Мартиросян жестко высмеяла представителей «желтой прессы», а также развеяла слухи о том, что ее муж подарил Кошкиной квартиру в Москве за 20 миллионов рублей и автомобиль Bentley Continental за 14 миллионов рублей. По словам Левиной, и машина, и жилье записаны на нее.
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Шоу-бизнес , Олег Меньшиков , Гарик Мартиросян , Яна Кошкина
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