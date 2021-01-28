Кошкина рассказала о мужчинах, от которых «захватывает дух» 

По словам артистки, есть такой «редкий типаж» мужчин, от которых у нее «захватывает дух и подкашиваются ноги».

«Если попытаться вымолвить хоть какие-то слова, скорее всего, это будет набор непонятных звуков, щёки моментально покроются румянцем от смущения, словно и нет у меня никакого места в рейтинге «Самых сексуальных женщин страны»», — рассказала Кошкина.

Она подчеркнула, что такие мужчины уникальны и «всегда выделяются из тысяч проходящих мимо людей».

«К чему я это все?… Просто нашла фото с Олегом Евгеньевичем», — написала актриса.

На фотографии, которой Кошкина проиллюстрировала свою запись, она в платье с глубоким декольте прижимается к знаменитому актеру.

«Рамблер» писал, что ранее Кошкина оказалась в центре скандала после того, как распространилась информация о ее романе с комиком Гариком Мартиросяном

При этом жена артиста Жанна Левина-Мартиросян жестко высмеяла представителей «желтой прессы», а также развеяла слухи о том, что ее муж подарил Кошкиной квартиру в Москве за 20 миллионов рублей и автомобиль Bentley Continental за 14 миллионов рублей. По словам Левиной, и машина, и жилье записаны на нее.