Ильницкий обратил внимание на новости о работе Киркорова с участницей «Евровидения»

Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий обратил внимание на новости о работе Филиппа Киркорова с очередной участницей «Евровидения». Ильницкий написал в твиттере, что это напомнило ему о сцене из фильма «Брат-2».
Как сообщал «Рамблер», Киркоров вошел в команду певицы Натальи Гордиенко, которая представит Молдавию на «Евровидении-2021» в Роттердаме.
Он рассказал, что международная команда Гордиенко «готовит очень сладкую премьеру».
«Брат-2» — провидческий фильм… Одно слово — румын … Таки», — так прокомментировал эту новость Ильницкий.
Речь идет о сцене из «Брата-2», в которой герой Виктора Сухорукова беседует с Ириной Салтыковой о Киркорове.
«Нет, Киркоров мне не нравится, слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба, весь такой… Одно слово — румын», — говорит он в той сцене.