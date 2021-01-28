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В «Брате-2» нашли «пророчество» о Киркорове 

Мария Иванова 1 час назад
Ильницкий обратил внимание на новости о работе Киркорова с участницей «Евровидения»
Фото: ТАСС
Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий обратил внимание на новости о работе Филиппа Киркорова с очередной участницей «Евровидения». Ильницкий написал в твиттере, что это напомнило ему о сцене из фильма «Брат-2».
Как сообщал «Рамблер», Киркоров вошел в команду певицы Натальи Гордиенко, которая представит Молдавию на «Евровидении-2021» в Роттердаме.
Он рассказал, что международная команда Гордиенко «готовит очень сладкую премьеру».

«Брат-2» — провидческий фильм… Одно слово — румын … Таки», — так прокомментировал эту новость Ильницкий.

Речь идет о сцене из «Брата-2», в которой герой Виктора Сухорукова беседует с Ириной Салтыковой о Киркорове.

«Нет, Киркоров мне не нравится, слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба, весь такой… Одно слово — румын», — говорит он в той сцене.

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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Ирина Салтыкова , Наталья Гордиенко , Виктор Сухоруков , Андрей Ильницкий
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