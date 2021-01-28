Гузеева рассказала о решении сесть на диету

«Может как раз и не надо. Началова тоже худела, с этим поаккуратнее. Вы и так Супер! Можно просто порции уменьшит, а совсем голод наверное это не есть орошо для вашего здоровья! Берегите себя, здоровья Вам!» — написала в комментариях @liliia_batueva.

«Нет..уверена, лучшее -это всё -таки КАЧАТЬ силу…мышцы..некоторые места …массаж …при некотором ограничении в питании. Зачем в наше время..слабеть, а к этому ведёт любое голодание», — посоветовала @gannazbrozhek.