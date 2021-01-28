Актриса, телеведущая Лариса Гузеева рассказала о решении сесть на диету. О своих планах она написала в Instagram.
«Друзья, невозможно вернуть утраченную молодость, но нажратые килограммы сбросить реально. Я ухожу в голод», — заявила Гузеева (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Этот пост актриса сопроводила своей старой фотографией.
Некоторые подписчики заявили, что будут худеть вместе с Гузеевой, а другие ее предостерегли.
«Может как раз и не надо. Началова тоже худела, с этим поаккуратнее. Вы и так Супер! Можно просто порции уменьшит, а совсем голод наверное это не есть орошо для вашего здоровья! Берегите себя, здоровья Вам!» — написала в комментариях @liliia_batueva.
«Нет..уверена, лучшее -это всё -таки КАЧАТЬ силу…мышцы..некоторые места …массаж …при некотором ограничении в питании. Зачем в наше время..слабеть, а к этому ведёт любое голодание», — посоветовала @gannazbrozhek.
Как писал «Рамблер», ранее Гузеева опубликовала в Instagram свою фотографию с новой стрижкой и старым рисунком дочери, ставшим для нее «образчиком».
Многие подписчики Гузеевой одобрили преображение и решили, что она похудела. Некоторые пользователи не поверили, что Гузеева так похорошела, и предположили, что «Лорик освоил фотошоп».